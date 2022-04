Obrońcy Mariupola przekazali 11 kwietnia o podejrzeniu wykorzystania przez Rosjan trującej substancji, powodującej niewydolność oddechową wśród wojskowych i cywilów - przekazała agencja Ukrinform. Jako pierwsi na Telegramie poinformowali o tym żołnierze pułku "Azow". Trująca substancja nieznanego pochodzenia ma być zrzucana przez rosyjskie maszyny bezzałogowe latające nad Mariupolem.

REKLAMA

Zobacz wideo Przedmieścia Mariupola. Nagranie ataku przy pomocy transportera BTR-4 na dwa rosyjskie czołgi. Ukraińcy ostrzelali je z działka kalibru 30 mm

Antony Blinken: Siły rosyjskie mogą używać różnych "środków tłumiących zamieszki"

Jak dotąd Stany Zjednoczone nie potwierdziły użycia broni chemicznej przez Rosję na terenie Ukrainy. Sekretarz stanu Antony Blinken przekazał jednak, że amerykański wywiad ma "wiarygodne informacje, że siły rosyjskie mogą używać różnych środków tłumiących zamieszki". Dodał, że obejmuje to "gaz łzawiący zmieszany ze środkami chemicznymi, które wywołałyby silniejsze objawy osłabienia i ubezwłasnowolnienia ukraińskich bojowników i cywilów w ramach agresywnej kampanii mającej na celu zdobycie Mariupola".

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Rosja. Kluczowy most kolejowy zniszczony. Przerzucano nim uzbrojenie do Ukrainy

- Jesteśmy w bezpośredniej rozmowie z partnerami, aby spróbować ustalić, co tak naprawdę się wydarzyło - zapewnił Blinken na konferencji w Departamencie Stanu, cytowany przez CNN. Sekretarz stanu wyjaśnił, że użycie broni chemicznej to realny problem. - To obawa, którą mieliśmy, zanim zaczęła się agresja - przyznał.

Departament Stanu: Prowadziliśmy rozmowy z naszymi ukraińskimi partnerami, którzy zbierają fakty i dowody

W sprawie domniemanego użycia broni chemicznej przez Rosję w Mariupolu wypowiedział się we wtorek rzecznik Departamentu Stanu Ned Price, który zapewnił, że Stany Zjednoczone są gotowe pomóc Ukrainie w badaniach mających na celu sprawdzić, czy faktycznie doszło do użycia tego typu środków.

- Prowadziliśmy bezpośrednie rozmowy z naszymi ukraińskimi partnerami, którzy zbierają fakty i dowody. Jesteśmy gotowi pomóc w przypadku, gdybyśmy mogli być użyteczni w ramach tego śledztwa, niezależnie od tego, czy jest to jakikolwiek rodzaj możliwości technicznych, czy cokolwiek innego - zapewnił.

Emmanuel Macron o słowach Bidena: Byłbym ostrożny z takimi określeniami

Sytuacja w oblężonym Mariupolu

Mer Mariupola Wadym Bojczenko poinformował w środę, że w mieście na ewakuację czeka ponad 100 tysięcy osób. Jednocześnie przekazał, że 13 kwietnia nie będzie możliwe otwarcie korytarzy humanitarnych. W Mariupolu wciąż trwa obrona skoncentrowana obecnie w zakładach metalurgicznych Azowstal. Walki trwają też w rejonie portu. Władze Mariupola donoszą o nawet 20 tysiącach zabitych cywilach.

******

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.