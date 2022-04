Ukraina. Rosyjscy żołnierze nagradzani za zniszczenia ukraińskiego sprzętu. Jest cennik

Lista zawiera wykaz nagród, które rosyjscy żołnierze mogą otrzymać po zniszczeniu ukraińskich wozów bojowych czy dronów. Jak wynika ze spisu, najcenniejsze jest zniszczenie samolotu - ten cel jest wart 300 tys. rubli, co w przybliżeniu daje 15 400 zł.

REKLAMA

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Na wyzwolonych terytoriach ukraińscy saperzy znajdują i usuwają duże ilości amunicji i niewybuchów

Wojna w Ukrainie. Rosyjscy żołnierze będą nagradzani za zniszczenia ukraińskiego sprzętu

Zdjęcie listy, która ma zmobilizować rosyjskich żołnierzy, została udostępniona na Twitterze przez współtwórcę podcastu The OSINT Bunker - jest to program poświęcony obronności i bezpieczeństwu. Powstaje on we współpracy z portalem UK Defence Journal.

Na liście znajdują się informacje dotyczące nagrody za celne strzały oddane w kierunku ukraińskich maszyn bojowych. Najdroższy jest samolot, a zaraz za nim śmigłowiec - rosyjski żołnierz może otrzymać za niego 200 tys. rubli, co daje ponad 10 tys. zł. Za zniszczenie czołgu otrzyma 100 tys. rubli, czyli ok. 5 tys. zł.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski żołnierz, który odda Ukrainie czołg, też otrzyma nagrodę

Doradca szefa ukraińskiego MSZ Wiktor Andrusiw poinformował w marcu, że ukraińska armia otrzymała czołg od rosyjskiego żołnierza, który się poddał. Żołnierz nie chciał wrócić do Rosji w obawie przed nieuniknioną śmiercią. Poza tym nie widział sensu w dalszej walce. Rosyjski wojskowy został wtedy zapewniony, że otrzyma 10 tys. dolarów za czołg oraz będzie mógł wnioskować o obywatelstwo ukraińskie. Przy obecnym kursie jest to aż 825 000 rubli lub 293 850 hrywien (42 708 złotych).

Emmanuel Macron o słowach Bidena: Byłbym ostrożny z takimi określeniami

Wojna w Ukrainie. Straty Rosji są coraz większe

Z najnowszych informacji przekazanych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy wynika, że do tej pory zabito 19 800 tys. żołnierzy rosyjskich. Ponadto ukraińskim siłom udało się zniszczyć 739 czołgów, 1964 bojowych maszyn opancerzonych, 358 systemów artyleryjskich, 64 systemy wojenne przeciwlotnicze, 158 samolotów, 143 helikoptery, 1429 samochodów i siedem statków (łodzi).

Rosja. Kluczowy most kolejowy zniszczony. Przerzucano nim uzbrojenie do Ukrainy