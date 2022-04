Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział we wtorek, że odkryte w Ukrainie rosyjskie zbrodnie wojenne kwalifikują się do określenia ich mianem ludobójstwa. - Tak, nazywam to ludobójstwem, bo staje się coraz bardziej oczywiste, że Władimir Putin próbuje wymazać Ukrainę z mapy świata. Wskazują na to coraz liczniejsze dowody. Oczywiście pozwolimy prawnikom decydować, czy to się kwalifikuje (jako ludobójstwo - red), czy nie, ale tak właśnie mi się wydaje - mówił Joe Biden podczas spotkania z dziennikarzami. Wcześniej terminu "ludobójstwo" użyli prezydent Andrzej Duda czy premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

REKLAMA

Zobacz wideo Saperzy eliminują miny zrzucone przez Rosjan w okolicy Charkowa

Emmanuel Macron o zbrodniach wojennych w Ukrainie. "Są bezprecedensowe na europejskiej ziemi"

O słowa prezydenta USA został zapytany prezydent Francji. W wywiadzie dla France 2 Emmanuel Macron odmówił określenia rosyjskich zbrodni w Ukrainie i nazwania ich ludobójstwem. - Byłbym dzisiaj ostrożny z takimi określeniami, ponieważ te dwa narody, Rosjanie i Ukraińcy, są braćmi - mówił polityk, który ubiega się o reelekcję.

- Chcę nadal próbować, jak tylko mogę, zatrzymać tę wojnę i odbudować pokój. Nie jestem pewien, czy eskalacja retoryki temu służy. Możemy na pewno powiedzieć, że sytuacja jest nie do zaakceptowania i że to są zbrodnie wojenne - kontynuował dalej Emmanuel Macron. Dalej zaznaczył, że rosyjskie zbrodnie w Ukrainie są "bezprecedensowe na europejskiej ziemi".

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Joe Biden o zbrodniach w Ukrainie. Pierwszy raz użył tak mocnych słów

Prezydent Francji podkreślił, że kraj ten współpracuję z Ukrainą w celu wyjaśnienia zbrodni dokonywanych przez rosyjskich żołnierzy. - Rosja jednostronnie rozpoczęła niezwykle brutalną wojnę. Teraz ustalono, że rosyjska armia popełniła zbrodnie wojenne i teraz musimy znaleźć odpowiedzialnych za nie - dodał.

Jak zauważa CNN, nie jest to pierwszy raz, gdy Emmanuel Macron nie zgadza się z Joe Bidenem. Wcześniej prezydent Francji przestrzegał przed "eskalacją walki na słowa i czyny" oraz, że on nie nazwałby Władimira Putina "rzeźnikiem" - co zrobił Joe Biden podczas wizyty w Warszawie.

Wybory we Francji. Sondaż przed drugą turą: Emmanuel Macron wygrywa

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.