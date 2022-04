Zdjęcia satelitarne pokazują, jak Rosja przygotowuje się do uderzenia w Donbasie

Zobacz wideo Należy rozmawiać z Putinem? Kowal: Zełenski stoi przed diabelskim dylematem

Nowe zdjęcia satelitarne firmy Maxar pokazują, jak Rosja gromadzi siły i przygotowuje się do nowej ofensywy na wschodzie Ukrainy. Widać na nich m.in. kolumny i punkty gromadzenia rosyjskich wojsk po rosyjskiej stronie granicy, m.in. w obwodzie biełgorodzkim.

Zdjęcia wykonano 11 kwietnia. Kilka dni wcześniej satelity zrobiły zdjęcia liczącej 13 km długości kolumny rosyjskich wojsk w obwodzie charkowskim w Ukrainie.

Ukraińska agencja UKRINFORM pokazała też zdjęcia z lotniska w Lipiecku, ok. 300 km od granicy Ukrainy. Widać na nich, że Rosja gromadzi tam siły powietrzne. W porównaniu do końca marca przybyło tam samolotów - widać około 30 maszyn. Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały dziennikarzy, że z tego lotniska Armia rosyjska prowadzi ataki na wschodzie Ukrainy.

Rosja odtwarza jednostki rozbite pod Kijowem

Think tank Institute for the Study of War w nowej analizie pisze, że Rosja kontynuuje działania ofensywne we wschodniej Ukrainie w ograniczonym zakresie, jednocześnie pracując nad odtworzeniem sił wycofanych z bitwy o Kijów i stworzeniem bazy logistycznej niezbędnej uderzenia w rejonie Donbasu.

"Siły rosyjskie wycofane z rejonu Kijowa nie zostały jeszcze ponownie wprowadzone do walki. Wojsko rosyjskie nadal prowadzi ograniczone operacje ofensywne na niewielką skalę na osi Izjuma i Siewierodoniecka" - piszą analitycy. Podkreślają, że wciąż nie jest to nowa ofensywa na szerszą skalę.

Kontynuując działania na małą skalę i jednocześnie przygotowując inne jednostki, Rosja osiągnęła ograniczone postępy, jednocześnie ponosząc znaczne straty.