Wojna w Ukrainie. Dziewczynka z zapisanymi na plecach danymi jest bezpieczna we Francji

To zdjęcie obiegło świat. Na drobnych plecach małej dziewczynki zapisano imię, nazwisko, datę urodzenia i dane kontaktowe. Jej mama, Sasza Makowij, udostępniła fotografię na Instagramie. W ten sposób chciała zabezpieczyć córkę na czas ucieczki z atakowanego przez Rosjan Kijowa. Okazuje się, że udało im się znaleźć bezpieczny dom - BBC dotarło do kobiety, która przebywa teraz we Francji.

Wojna w Ukrainie. Matka zapisała dziewczynce dane na plecach

Dziennikarze zapytali Ukrainkę, dlaczego zdecydowała się na taki krok.

- Gdybyśmy my umarli, mogłaby zostać odnaleziona i wiedziałaby kim jest - wyjaśniła Makowij. Po dotarciu do Francji kobieta ponownie opublikowała zdjęcie w sieci i wtedy trafiło ono do mediów z całego świata. W jakich okolicznościach zrobiła napis na plecach dwuletniej Viry?

- To był pierwszy dzień wojny, przygotowywaliśmy wszystko do ucieczki z Kijowa i nie byłam pewna, czy to bezpieczne - stwierdziła. Najbardziej bała się, że jeśli w trakcie ucieczki rodzina zostanie rozdzielona lub rodzice zginą, trzylatka będzie dorastać, nie wiedząc, kim tak naprawdę jest. Dane miały pozwolić dziewczynce dotrzeć do swoich korzeni. Makowij pomyślała, że w przypadku jej śmierci Vira mogłaby kiedyś znaleźć jej zdjęcia w internecie, żeby przypomnieć sobie mamę.

Na szczęście, w trakcie ucieczki z ogarniętej wojną Ukrainy kobiety nie rozdzielono z córką. Przez Mołdawię, Rumunię i Belgię dotarły w końcu do Francji, gdzie dostały potrzebne wsparcie. Sasza Makowij przyznaje jednak, że wojna bardzo mocno na nią wpłynęła. Powiedziała dziennikarzom BBC, że wychodzenie z domu jest dla niej przerażające. Widząc kamienie, często myśli, że to miny, które mogą wybuchnąć.

- Vira ma się dobrze. Jest za mała, żeby zrozumieć, co się dzieje. Może czuć jakiś niepokój ode mnie, ale jest zbyt mała, żeby to zrozumieć. Naprawdę cieszę się, że jest tak młoda - przyznała Ukrainka.

Dzieci w trakcie wojny w Ukrainie

W trakcie wojny w Ukrainie dzieci często są oddzielane od ich rodziców. Trudno precyzyjnie oszacować, jak wiele z nich trafia w głąb Rosji - mówi się, że siły Putina wywiozły do swojego kraju już około 100 tysięcy małych Ukraińców. Ich rodzice często są ranni lub giną. Rosyjski parlament pracuje nad procedurą ułatwiającą adopcję, żeby ukraińskie dzieci mogły trafić do tamtejszych rodzin. Chodzi o ich zrusyfikowanie i zwiększenie populacji kraju za pomocą osób o słowiańskich genach. Zdaniem ekspertów, to metody faszystowskie i stalinowskie.

