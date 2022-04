Joe Biden o zbrodniach w Ukrainie. Pierwszy raz użył tak mocnych słów

Prezydent USA Joe Biden powiedział, że inwazja Rosji na Ukrainę to ludobójstwo. - Tak, nazywam to ludobójstwem, bo staje się coraz bardziej oczywiste, że Władimir Putin próbuje wymazać Ukrainę z mapy świata. Wskazują na to coraz liczniejsze dowody - mówił Biden podczas spotkania z dziennikarzami w stanie Iowa.

