Rosjanie nie słuchali błagań matki. Gdy wyszli z Buczy, znalazła go w piwnicy. Rozpoznała płaszcz

Tragiczną historię mieszkanki Buczy można przeczytać na łamach "The Guardian". Brytyjski dziennik opisuje, co musiała przeżyć Natasza po tym, jak do drzwi jej mieszkania zapukali rosyjscy żołnierze.

REKLAMA

Od domowników zażądali pokazania dokumentów i telefonów. Kobieta zdołała ukryć telefon, którego używała na co dzień i dała im zastępczy. Jej 26-letni siostrzeniec miał mniej szczęścia. W odebranym mu telefonie okupanci znaleźli zdjęcie rosyjskiej kolumny wojskowej, którą siły ukraińskie zniszczyły tydzień wcześniej. "Pójdziesz z nami" - usłyszał młody Ukrainiec od Rosjan.

Wyprowadzili go z domu w klapkach i podkoszulku. 26-latek został później wepchnięty do pojazdu opancerzonego. Jego matce udało się jeszcze podbiec tam i podać synowi ciepły płaszcz i buty zimowe.

Kobieta błagała, żeby Rosjanie, by oddali jej syna. Usłyszała, że zostanie zabrany na dalsze przesłuchania. Powiedzieli, że odwiozą go po trzech dniach - opowiada ciotka mężczyzny w rozmowie z "Guardianem".

"Ciało znaleziono po trzech tygodniach w opuszczonej piwnicy"

Kobiety przez kilka tygodniu próbowały dowiedzieć się co się stało z 26-latkiem. Kiedy wojsko rosyjskie wycofało się z Buczy, prawda wyszła na jaw.

Natasza razem ze swoją siostrą dowiedziały się, że jedno z porzuconych przez okupantów ciał zostało znalezione w opuszczonej piwnicy. Niestety było to ciało jej siostrzeńca Wołodomyra.

"Kazali mu uklęknąć i strzelili mu w bok głowy, przez ucho. Miał na sobie płaszcz, który dała mu matka" - relacjonuje na łamach dziennika Natasza.

Zobacz wideo Vakuliuk: Gdybym została w Buczy, nie miałabym się, gdzie schować przed rakietami

Ukraińska rzecznik praw obywatelskich: w Buczy zginęło co najmniej 360 cywilów

Ukraińska rzecznik praw obywatelskich potwierdziła, że w podkijowskiej Buczy Rosjanie zamordowali co najmniej 360 cywilów, wśród nich co najmniej 10 dzieci. Ludmyła Denisowa napisała na platformie telegram, że są to dane, zebrane przez władze miasta.

Według tych informacji rosyjscy okupanci urządzili w Buczy salę tortur. Ocaleli mieszkańcy miasta relacjonują, że rezydowali tam kadyrowcy, którzy torturowali ludzi, wypalając im oczy, odcinając części ciała i zamęczali na śmierć dorosłych oraz dzieci.