Jak podaje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, z rozmów wynika, że kradzieże nazywane są "specjalną operacją czyszczenia domów". SBU codziennie publikuje nowe nagrania, które miały zostać przechwycone z telefonów okupantów.

REKLAMA

Zobacz wideo Kowal: Zachodni politycy powinni zrozumieć, że Rosja jest strukturalnie niebezpieczna

SBU: Rosjanie przyjmują "zamówienia" od bliskich na grabieże. "Uważnie się przyjrzyj... By nie przypisano ci grabieży

SBU podaje, że przechwycone nagranie wskazuje, że niektórzy okupanci "przyjmują zamówienia od bliskich, jak przed pójściem do supermarketu". W jednej z rozmów rosyjski żołnierz rozmawia z ojcem wędkarzem, chwaląc się mu, że w obrabowywanym domu znajduje się wiele drogocennego sprzętu wędkarskiego.

Podekscytowany krewny, postanawia jednak przestrzec syna. - Tak, weź wszystko, co tam będzie, tylko uważnie się przyjrzyj... By nie przypisano ci grabieży... To jak trofeum, ale żeby nikt nie zrobił ci tam zdjęć - cytuje SBU.

"Cóż, okupanci, nasze Siły Zbrojne na pewno nie zrobią wam zdjęć. Ale w bitwie zniszczą - za to, co robicie na naszej ziemi!" - kwitują służby w komunikacie.

Więcej aktualnych wiadomości dotyczących wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Biała opaska nowym symbolem poparcia dla wojny. "Przerażające"

Wojna w Ukrainie. SBU: Okupanci rabują i niszczą wszystko, co napotkają na swojej drodze

SBU podkreśla także, że rosyjscy okupanci rabują i niszczą wszystko, co napotkają na swojej drodze, między innymi samochody czy biżuterię. I tak inny z okupantów miał zostać zapytany podczas rozmowy telefonicznej, czy "może kogoś uderzyć i coś ukraść, na przykład złoto, pieniądze".

Służby już wcześniej informowały o podobnych przypadkach. W nagraniu z 30 marca żona prosiła swojego męża, by ten przywiózł z Ukrainy laptopa, trampki i garnitur w odpowiednim rozmiarze. - Wynoszą tu wszystko całymi torbami - mówił wówczas o kradzieżach dokonywanych przez okupantów jeden z rosyjskich żołnierzy.

Na początku kwietnia wywiad ukraińskiego resortu obrony przekazał natomiast, że Rosjanie mieli otworzyć w białoruskim mieście Narowla bazar, na którym sprzedają rzeczy zrabowane z ukraińskich domów.

Alaksandr Łukaszenka za zbrodnie w Buczy obwinił Wielką Brytanię

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.