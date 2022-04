Wypowiedź Alaksandra Łukaszenki opublikowała białoruska telewizja NEXTA. Nie wiadomo, kiedy powstało nagranie. Najprawdopodobniej słowa prezydenta Białorusi zarejestrowano podczas jego wizyty w Moskwie 12 kwietnia.

- Rozmawialiśmy o wydarzeniach w Buczy. To nic innego jak operacja specjalna, psychologiczna operacja specjalna przeprowadzona przez Brytyjczyków - uznał Łukaszenka.

Ukraińska rzecznik praw obywatelskich: w Buczy zginęło co najmniej 360 cywilów

Od kilku dni na jaw wychodzą kolejne rosyjskie zbrodnie wojenne. Ukraiński wywiad informował w zeszłym tygodniu, że w podkijowskiej Buczy w zbiorowych grobach pochowano co najmniej 280 ciał Ukraińców zabitych przez Rosjan.

Ukraińska rzecznik praw obywatelskich potwierdziła we wtorek, że w Buczy Rosjanie zamordowali co najmniej 360 cywilów, wśród nich co najmniej 10 dzieci. Ludmyła Denisowa napisała na platformie telegram, że są to dane, zebrane przez władze miasta.

Ukraińska prokuratura wszczęła już śledztwo w tej sprawie, ale władze Ukrainy chcą powołania międzynarodowej komisji, która zbadałaby wszystkie przypadki ludobójstwa, jakich mieli dopuścić się Rosjanie.

Według tych informacji rosyjscy okupanci urządzili w Buczy salę tortur. Ocaleli mieszkańcy miasta relacjonują, że rezydowali tam kadyrowcy, którzy torturowali ludzi, wypalając im oczy, odcinając części ciała i zamęczali na śmierć dorosłych oraz dzieci.