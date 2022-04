Władze Iraku przekazały Moskwie zakupione wcześniej rosyjskie systemy przeciwlotnicze S-300 oraz podobne do nich systemy Bavar-373. Zdaniem dziennika Rosjanie muszą polegać na tym kraju po wprowadzonych przez Zachód sankcjach. Do Rosji trafiły również granatniki oraz pociski przeciwpancerne.

Siły Mobilizacji Ludowej: Cokolwiek jest antyamerykańskie, uszczęśliwia nas

Siły Mobilizacji Ludowej (SML), czyli sojusz ponad czterdziestu formacji milicyjnych, działających głównie na terytorium Iraku na rzecz rządu irackiego przeciwko ISIS przekazały, że Rosja przemyca broń z Iraku przez Iran. Są to m.in. rakiety i pociski przeciwpancerne - donosi "The Guardian".

Nie obchodzi nas, gdzie trafi ciężka broń [ponieważ w tej chwili jej nie potrzebujemy]

- powiedziało "The Guardian" źródło z Sił Mobilizacji Ludowej. I dodało, że "cokolwiek jest antyamerykańskie, uszczęśliwia nas".

Jak informuje dziennik, sprzęt miał zostać przemycony z Iraku do Iranu 26 marca. Znalazł się wówczas na przejściu granicznym Salamja, a tam przejęło je irańskie wojsko. Broń trzema siatkami towarowymi (dwoma rosyjskimi i jedną irańską jednostką) płynęła przez Morze Kaspijskie z irańskiego portu Bandar-e Anzali do Astrachania w Rosji, położonego w delcie Wołgi.

- To, czego Rosjanie teraz potrzebują na Ukrainie, to rakiety - wyjaśnił "The Guardian" ekspert od spraw morskich Yörük Isik. Podkreśli, że ich transport wymaga umiejętności, ponieważ są to materiały kruche i wybuchowe, jednak nie jest on niemożliwy. - Nie jest to również rodzaj aktywności, który byłby rejestrowany przez zdjęcia satelitarne, ponieważ można je transportować w dużych pudłach i zwykłych kontenerach transportowych - przekazał Yörük Isik.

Straty Rosyjskich wojsk od początku wojny w Ukrainie

Siły Zbrojne Ukrainy poinformowały 12 kwietnia, że całkowite straty bojowe wroga od początku inwazji na Ukrainę to około 19 600 żołnierzy, 732 czołgi, 1 946 bojowych pojazdów opancerzonych, 349 systemów artyleryjskich, 111 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 63 systemy obrony przeciwlotniczej,157 samolotów, 140 helikopterów, 1406 pojazdów wojskowych, siedem jednostek pływających i 76 cystern, 124 samoloty bezzałogowe, 25 jednostek "wyposażenia specjalnego" i cztery wyrzutnie OTRK/TRK/mobilny system SRBM. Siły Zbrojne Ukrainy informują, że dane są coraz bardziej precyzyjne, jednak ich obliczenie komplikuje intensywność działań wojennych.

