Biała opaska nowym symbolem poparcia dla wojny. Meduza: Zakładają ją głównie pracownicy budżetówki

Akcja, którą opisuje Meduza, została nazwana "белаяпоVяZка", czyli po prostu "biała opaska". W haśle dwie litery zostały zastąpione łacińskimi "V" i "Z", które od wielu tygodni są wykorzystywane jako symbole poparcia wojny.

Zobacz wideo "Jeśli Bucza nie zmotywuje Zachodu do działania, to nie wiem, co innego by mogło" - Ben Hodges, były dowódca amerykańskich sił lądowych w Europie