Ukraińcy wracają do domów. W ciągu tygodnia ponad 100 tys. wyjazdów z Polski do Ukrainy

Część uchodźców, którzy przyjechali do Polski w ciągu ostatnich kilku tygodni, wraca do kraju. Niektórzy po to, aby pożegnać zmarłych bliskich, inni chcą być z rodziną mimo toczących się walk na terytorium Ukrainy.

Uchodźcy wracają do Ukrainy

Jacek, który jeździ z pomocą humanitarną, powiedział w rozmowie z portalem Onet.pl, że zazwyczaj kolejki tworzą się na granicy po stronie ukraińskiej, jednak ostatnim razem sytuacja była odwrotna, a w kolejce na przejazd po stronie polskiej czekało ponad 40 samochodów, w większości na ukraińskich rejestracjach. - Wydaje mi się, że wiele osób pierwszego dnia wojny uciekło w panice. Teraz, mając informacje, że jest tam względnie bezpiecznie, chcą wrócić. Trudno się dziwić. Zostawili tam domy, całe swoje dobytki - powiedział portalowi Jacek.

Jak przekazał Onetowi ppor. Piotr Zakielarz, rzecznik bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej, w ostatnią niedzielę podkarpackie przejścia graniczne przekroczyło 11,7 tys. osób. W sobotę było to blisko 13 tys., a w ostatnim tygodniu (4-10 kwietnia) granicę przekroczyło 67 tys., osób. 86 proc. to obywatele Ukrainy. Również na granicach w województwie lubelskim zauważono wzrost liczby osób wracających do Ukrainy, w ostatnim tygodniu było to 48 tys.

Do Polski wciąż przybywają tysiące uchodźców z Ukrainy

Choć część uchodźców decyduje się na powrót do kraju, cały czas więcej osób z Ukrainy napływa do Polski. Od 4 kwietnia przejścia graniczne w województwie podkarpackim przekroczyło 104 tys. uchodźców z Ukrainy, w województwie lubelskim było to prawie 66,8 tys. osób.

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę przed wojną uciekło 4 615 830 osób. W większości znaleźli się w Polsce, przyjechało tu aż 2 645 877 uchodźców. 701,741 osób przebywa na terytorium Rumunii, 433 083 wyjechało do Rosji, a 428 954 znalazło schronienie na Węgrzech. Przed wojną uchodźcy uciekają także do Mołdawii, Słowacji oraz Białorusi.

