"Planowana jest seria zamachów, włącznie z zaminowaniem i wysadzeniem w powietrze budynków mieszkalnych, szpitali oraz szkół. Mowa jest także o ataku rakietowym na miasto Biełgorod i jedno z miast na okupowanym Krymie" - poinformował we wtorek na Facebooku Kyryło Budanow.

REKLAMA

Według informacji szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego Kreml o ataki ma oskarżyć Ukrainę w celu wywołania antyukraińskiej histerii. Zamachy mają być przeprowadzone na budynki mieszkalne oraz użytku publicznego.

Więcej aktualnych informacji na głównej stronie Gazeta.pl

"Niewykluczone, że te ataki terrorystyczne zostaną przedstawione jako zemsta Ukraińców za Buczę i Kramatorsk i posłużą jako uzasadnienie dalszych okrucieństw wobec narodu ukraińskiego" - dodał generał.

Zdaniem Kyryło Budanowa władze na Kremlu od kilku dni próbują wywołać histerię na terenie całego kraju.

"W obwodzie biełgorodzkim i kurskim przygotowuje się okopy, mówi się o wyimaginowanej ofensywie ukraińskich batalionów ochotniczych i grup dywersyjnych" - relacjonował Budanow.

Wojna w Ukrainie. Charków. intensyfikacja ostrzałów obiektów cywilnych

We wtorek Rosjanie zintensyfikowali ostrzały Charkowa. Rosyjskie pociski miały trafić w mieszkalne dzielnice drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta. Od początku wojny niemal co piąty charkowski blok mieszkalny doznał uszkodzeń w wyniku rosyjskich ataków.

Zobacz wideo Kowal: Zachodni politycy powinni zrozumieć, że Rosja jest strukturalnie niebezpieczna

Jak wyjaśnia mer Charkowa Ihor Terechow, Rosjanie ostrzelali ponad dwa tysiące budynków, z czego zdecydowana większość to wielopiętrowe bloki. Jak zaznacza, obecnie w różnym stopniu zniszczone są 1644 bloki mieszkalne.

Według Terechowa od początku tygodnia ostrzałów jest dużo więcej, trwają one praktycznie bez przerwy, a Rosjanie atakują przede wszystkim dzielnice mieszkalne. W Charkowie, mimo ostrzałów pracują służby komunalne, wywożone są śmieci, dostarczane są m.in. ogrzewanie, woda i prąd.

Tymczasem władze obwodu charkowskiego przekazały, że w ciągu dzisiejszych ostrzałów miasta i obwodu zginęło 8 cywilów, w tym jedno dziecko. 19 osób zostało rannych. Wśród nich dwoje dzieci.

Wicepremier Ukrainy: 1700 ukraińskich żołnierzy i cywilów przetrzymywanych przez Rosję

Iryna Wereszczuk, wicepremier Ukrainy poinformowała we wtorek, że obecnie około 1700 ukraińskich żołnierzy i cywilów jest przetrzymywanych przez Rosję jako jeńcy wojenni. Według informacji ukraińskich władz są oni traktowani w sposób niehumanitarny.

Wereszczuk w wywiadzie dla agencji Reuters wskazała, że oprócz żołnierzy do niewoli rosyjskiej trafili również cywile, w tym dziennikarze, księża i przedstawiciele władz lokalnych. Mówiła, że szczególnie niepokoi ją los koło pięciuset kobiet przetrzymywanych przez Rosjan.

- Zmuszają je do stania, nie pozwalają usiąść. Golą im głowy i codziennie rozbierają. Poniżają ludzką godność - podkreślała wicepremier.

W ostatnich dniach doszło do trzeciej wymiany jeńców pomiędzy Ukrainą a Rosją. Rosjanie uwolnili 26 osób, w tym 10 kobiet.