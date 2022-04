W poniedziałek (11 kwietnia) Unia Europejska wręczyła kwestionariusze dotyczące kandydatur Gruzji i Mołdawii do Wspólnoty. - To pierwszy krok na waszej europejskiej ścieżce z naszej strony. Jesteśmy gotowi współpracować z wami bardzo szybko, tak szybko, jak to możliwe, aby przedstawić Radzie Europejskiej opinię zgodnie z jej życzeniem - powiedział unijny komisarz do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia Oliver Varhelyi podczas ceremonii w Luksemburgu, zwracając się do ministerki spraw zagranicznych Gruzji Ilii Darchiashvili.

Mołdawia i Gruzja otrzymały kwestionariusze dotyczące kandydatur do Unii Europejskiej

Odpowiedzi na pytania w kwestionariuszach są niezbędne, by Komisja mogła na ich podstawie wydać opinię w sprawie nadania tym państwom statusu kandydatów do Wspólnoty.

- Pierwszym krokiem tym w kierunku jest przedstawienie przez Komisję opinii na temat tego, w jaki sposób Mołdawia spełnia wszystkie kryteria członkostwa. Dlatego najpierw musimy dowiedzieć się, gdzie znajduje się Mołdawia. Jako pierwszy krok do wydania opinii przekazuję panu kwestionariusz, w którym zaczynamy zadawać podstawowe pytania polityczne i gospodarcze dotyczące wniosku. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi przystąpimy do opracowania opinii. Kolejnego zestawu pytań należy się spodziewać jeszcze w tym tygodniu. Będą one związane z prawem UE, dorobkiem prawnym UE sektor po sektorze - wyjaśniał Varhelyi w rozmowie z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Republiki Mołdawii Nicu Popescu. Komisarz dodał też, że im szybciej kwestionariusz zostanie wypełniony, tym szybciej będzie można przestawić opinię Radzie Europejskiej.

Ukraina. Przewodnicząca KE przekazała Wołodymyrowi Zełenskiemu formularz dot. członkostwa w UE

Taką samą deklarację składała w ubiegłym tygodniu w Kijowie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która przekazała dokumenty do wypełnienia ukraińskim władzom. Podkreślała wówczas, że wszystkie procedury zostaną przyspieszone. Od momentu wysłania wniosku o członkostwo w Unii do wydawania opinii przez Komisję Europejską mija zwykle półtora roku, jednak w tym przypadku wszystko ma się odbyć szybciej. Politycy w Kijowie spodziewają się, że już w czerwcu Ukraina mogłaby otrzymać status kraju kandydującego do Unii.

Szefowa KE: "Ukraina idzie w kierunku europejskiej przyszłości"