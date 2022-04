Ukraińcy zestrzelili rosyjskiego drona brytyjskim pociskiem Martlet. Dotychczas nie było wiadomo, że je mają

Nagranie z zestrzelenia rosyjskiego drona zwiadowczego Orlan-10 zostało opublikowane przez Dowództwo Oddziałów Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy w niedzielę. Na wideo widzimy ukraińskiego żołnierza, który wystrzeliwuje pocisk z ręcznej wyrzutni.

Następnie słychać okrzyki radości. Z wpisu wynika, że film nakręcono w okolicy Charkowa, a żołnierze należą do 95. Brygady Powietrznodesantowej. Zasugerowano ponadto, że rosyjski bezzałogowiec został zestrzelony pociskiem Starstreak.

Ukraińcy zestrzelili rosyjskiego drona brytyjskim pociskiem Martlet

Z ustaleń dziennikarzy "The Times" wynika jednak, że mógł być to naprowadzany laserowo pocisk (LMM) Martlet. Jak wyjaśnia brytyjska gazeta, "do wczoraj nie było wiadomo, że rakiety Martlet zostały wysłane do Ukrainy". To najnowocześniejsze lekkie pociski, którymi dysponuje Wielka Brytania.

Informator "The Times" - przedstawiciel resortu obrony - potwierdził dziennikarzom, że Ukraina dostała pociski typu LMM w ramach "pakietu obrony przeciwlotniczej". Ukraińskie wojsko zaczęło korzystać z Martletów pod koniec marca - w tym samym czasie, co ze Starstreaków.

- Jesteśmy pewni, że to LMM, a nie Starstreak. To znacznie mniejsza, bardziej kompaktowa, bardzo precyzyjna broń zaprojektowana do niszczenia szybko poruszających się celów. Starstreak najlepiej sprawdza się w walce z odrzutowcami i helikopterami, ale LMM można również wystrzeliwać przeciwko łodziom i dronom - mówi rozmówca "The Times", komentując nagranie ukraińskiej armii.

Ukraińcy mieli przeprowadzić w ostatnich dniach trzy udane ataki na rosyjskie drony Orlan-10.

Do sieci trafiło wideo, na którym ukraiński żołnierz rozbiera na części przechwyconego bezzałogowca. Z nagrania wynika, że Rosjanie zamontowali w dronie zwyczajny aparat fotograficzny. Natomiast w miejscu zbiornika na paliwo znajdowała się plastikowa butelka.

Wielka Brytania przekaże Ukrainie 120 pojazdów opancerzonych i nowe pociski przeciwokrętowe. Poinformował o tym premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson podczas wizyty w Kijowie, gdzie w sobotę spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełeńskim. Będzie to pomoc niezależna od zapowiedzianego wcześniej brytyjskiego wsparcia wojskowego o wartości 100 milionów funtów.

Wielka Brytania udzieli Ukrainie gwarancji kredytowych w wysokości 500 milionów dolarów, dotyczących kredytów w Banku Światowym. Londyn zliberalizuje też cła na większość towarów importowanych z Ukrainy.

