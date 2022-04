Rosjanie ostrzeliwują Charków. W Donbasie ofensywę może zatrzymać deszcz

Jak wyjaśnia mer Charkowa Ihor Terechow Rosjanie ostrzelali ponad dwa tysiące budynków, z czego zdecydowana większość to wielopiętrowe bloki. Jak zaznacza, obecnie, w różnym stopniu zniszczone są 1644 bloki mieszkalne. Jak dodaje, od poniedziałek ostrzałów jest dużo więcej, trwają one praktycznie bez przerwy, a Rosjanie przede wszystkim atakują dzielnice cywilne. W Charkowie, mimo ostrzałów pracują służby komunalne, wywożone są śmieci, dostarczane są m.in. ogrzewanie, woda i prąd.

Władze obwodu charkowskiego przekazały, że w ciągu dzisiejszych ostrzałów miasta i obwodu zginęło 8 cywilów, w tym jedno dziecko. 19 osób zostało rannych. Wśród nich dwoje dzieci.

Trwają walki w obwodzie ługańskim. Deszcz może opóźnić ofensywę

Tymczasem ofensywa Rosjan w Donbasie może się opóźnić ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne panujące na wschodzie Ukrainy - informują ukraińskie władze Rosja prowadzi ataki na ukraińskie pozycje przede wszystkim w obwodach donieckim i ługańskim, koncentruje też znaczne siły i sprzęt.

O koncentracji przez Rosjan ciężkiego sprzętu wojskowego na linii frontu poinformował szef administracji obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Jak zaznaczył, obecnie w obwodzie ługańskim rozpoczęły się intensywne opady deszczu. Jak dodał, według prognoz, deszcz potrwa jeszcze kilka dni. I to, jak podkreślił, sprzyja stronie ukraińskiej, bo Rosjanie mogą przesuwać się tylko w kolumnach po niektórych drogach.

Według lokalnych władz obwodu ługańskiego pozycyjne walki obecnie toczą się w Popasnej i Rubiżnym, gdzie rosyjskie wojsko zajęło części miast. Rosjanie intensyfikują też ataki z powietrza. Wczoraj takie bombardowanie odbyło się m.in. w Lisiczańsku, gdzie Rosjanie użyli rakiety "Toczka-U". Są informacje o ofiarach śmiertelnych wśród cywilów.

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk powiedziała, że obecnie około 1 700 ukraińskich żołnierzy i cywilów jest przetrzymywanych przez Rosję jako jeńcy wojenni. Według informacji ukraińskich władz są oni traktowani w sposób niehumanitarny.

Wereszczuk w wywiadzie dla agencji Reuters wskazała, że oprócz żołnierzy do niewoli rosyjskiej trafili również cywile, w tym dziennikarze, księża i przedstawiciele władz lokalnych. Mówiła, że szczególnie niepokoi ją los koło pięciuset kobiet przetrzymywanych przez Rosjan.

"Zmuszają je do stania, nie pozwalają usiąść. Golą im głowy i codziennie rozbierają. Poniżają ludzką godność" - podkreślała wicepremier Ukrainy. Dodała, że takie traktowanie ma na celu zastraszenie Ukraińców. Przypomniała również, że Ukraina ponosi poważne koszty utrzymania rosyjskich jeńców wojennych.

W ostatnich dniach doszło do trzeciej wymiany jeńców pomiędzy Ukrainą a Rosją. Rosjanie uwolnili 26 osoby, w tym 10 kobiet.