Agencja Reutera podaje, że dzisiejsza rozmowa kanclerza Austrii Karla Nehammera z prezydentem Rosji Władimirem Putinem była "bezpośrednia, otwarta i twarda". Według Agencji Reutera kanclerz miał stwierdzić, że to "nie było to przyjacielskie spotkanie". Rozmowa odbyła się w oficjalnej rezydencji Putina w Nowo-Ogariowie pod Moskwą. Było to pierwsze spotkanie Putina z przywódcą unijnego państwa od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę.

Moskwa. Kanclerz Austrii Karl Nehammer spotkał się z Władimirem Putinem

O planowanej wizycie Karl Nehammer poinformował w niedzielę na Twitterze. "Jutro spotkam się z Władimirem Putinem w Moskwie. Jesteśmy neutralni militarnie, ale mamy jasne stanowisko w sprawie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Ona musi się zakończyć!" - napisał Nehammer.

Polityk podkreślił konieczność utworzenia w Ukrainie korytarzy humanitarnych, a także zaapelował o zawieszenie broni i przeprowadzenie "pełnego śledztwa ws. zbrodni wojennych".

Jak informował szef austriackiego rządu w kolejnych wpisach, o wizycie poinformował partnerów - m.in. szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, kanclerza Niemiec Olafa Scholza, prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Po godzinie 18 zaplanowana jest konferencja prasowa kanclerza Nehammera, na której - jak można się spodziewać - poda on więcej szczegółów na temat spotkania.

Spotkanie kanclerza Austrii i Władimira Putina. Premier Morawiecki krytykuje

O zdanie na temat spotkania szefa austriackiego rządu i prezydenta Rosji zapytany został premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Belgii.

- Uważam, że na tym etapie działań wojennych kiedy Rosja dopuściła się już po prostu zbrodni wojennych, nie powinno się dyskutować ze zbrodniarzami i swojego zdania tutaj w tej kwestii nie zmieniam. Uważam, że sytuacja, która jest na Ukrainie, wymaga szybkich działań, interwencji, pomocy zarówno humanitarnej, którą staramy się organizować w możliwie szerokim zakresie, ale także pomocy w obronie terytorium, bo żołnierze muszą się mieć czym bronić - powiedział szef polskiego rządu.

To kolejna ostra wypowiedź pod adresem europejskiego przywódcy, który spotyka się osobiście z prezydentem Rosji. Wcześniej Mateusz Morawiecki w ostrych słowach wyrażał się o działaniach Emmanuela Macrona. Nawiązując do rosyjskich zbrodni na cywilach w podkijowskiej Buczy powiedział: "Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem, co pan osiągnął? Czy powstrzymał pan którekolwiek z tych działań, które miały miejsce?".

W odpowiedzi prezydent Francji w wywiadzie dla "Le Parisien" zarzucił premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że "jest skrajnie prawicowym antysemitą, który wyklucza osoby LGBT".