Wojna w Ukrainie. Dramatyczny wpis obrońców Mariupola: Dziś odbędzie się ostatnia bitwa

Dramatyczne doniesienia płyną z otoczonego przez rosyjskie wojska Mariupola. Miasto, które od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, broniło się, może wkrótce zostać całkowicie przejęte przez siły najeźdźców. Informacje na ten temat podali obrońcy miasta z 36. brygady morskiej ukraińskich sił zbrojnych.

Wojna w Ukrainie. Obrońcy Mariupola: Dziś czeka nas ekstremalna walka

Po 47 dniach obrony portu i zrobieniu walki, by utrzymać kontrolę nad miastem, żołnierze ocenili, że zostali "odepchnięci" i "otoczeni" przez rosyjską armię. "Dziś czeka nas ekstremalna walka, dla niektórych z nas to śmierć, a dla reszty niewola" - piszą. Jak poinformowali, kończy im się już amunicja, więc zmuszeni są m.in. zabierać ją poległym żołnierzom wrogich sił. "Dzisiaj prawdopodobnie odbędzie się ostatnia bitwa" - poinformowali.

Na koniec wpisu zaapelowali do Ukraińców, którzy od blisko 50 dni patrzyli na ich zmagania. "Nie wiemy, co będzie dalej, ale bardzo prosimy, abyście pamiętali o Marines [...] i bez względu na to, jak się sprawy potoczą, nie mówili o nas źle. Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe i niemożliwe. Bo jesteśmy wierni na zawsze!" - czytamy we wpisie.

Na położone na południu Ukrainy miasto, oblężone przez rosyjskie wojska, wciąż prowadzone są naloty. "Sytuacja humanitarna w mieście się pogarsza" - poinformował resort obrony. Większość z pozostających w mieście 160 tysięcy osób nie ma prądu, łączności, dostępu do medycyny, ogrzewania i wody. Siły rosyjskie uniemożliwiają dotarcie pomocy humanitarnej, żeby wywrzeć presję na obrońców, aby ci się poddali.

Sztab ukraińskiej armii: Ofensywa w Donbasie spodziewana w najbliższych dniach

Sztab generalny ukraińskiej armii informuje, że Rosjanie grupują siły i prawdopodobnie w najbliższych dniach wznowią ofensywę w Donbasie. Szkolą żołnierzy, wysyłają oddziały, broń i sprzęt wojskowy w rejon planowanych działań.

Sztab informuje, że najeźdźcy rozpoczęli ofensywę w rejonie miejscowości Dowhenke i Dmytriwka, jednak zostali odparci przez ukraińskie wojsko i zmuszeni do wycofania się. W obwodzie donieckim Rosjanie próbują przejąć kontrolę nad Popasną, Rubiżne, Niżne i Nowobachmutiwka, a także nad obleganym od tygodni Mariupolem.

Według ukraińskiego sztabu okupanci nadal ostrzeliwują Mariupol z artylerii i powietrza. Szturmują tamtejszy port i kombinat metalurgiczny Azowstal. Brytyjski wywiad informuje, że Rosjanie mogą użyć w Mariupolu amunicji fosforowej, która zgodnie z konwencją genewską nie może być stosowana na terenach zaludnionych.

W ciągu ostatniej doby obrońcy Ukrainy odparli cztery ataki nieprzyjaciela w obwodach donieckim i ługańskim, zniszczyli pięć czołgów, osiem jednostek pancernych, sześć pojazdów i osiem systemów artyleryjskich.