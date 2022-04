Litwa będzie szkoliła ukraińskich żołnierzy. "Ukraina walczy o bezpieczeństwo całej Europy"

- Od prawie dwóch miesięcy Ukraina walczy nie tylko o własne bezpieczeństwo, ale także o bezpieczeństwo i demokrację całej Europy - powiedział w niedzielę Valdemaras Rupszys cytowany przez litewską gazetę "Vakaru ekspresas". Kwestia szkoleń dla ukraińskich żołnierzy została omówiona w niedzielę z generałem Jamesem C. McConvillem, szefem Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych. W czasie spotkania Rupszysa z McConvillem generałowie omówili jakie zagrożenia mogą się pojawić w regionie, scenariusze działań, mające odstraszyć atak oraz plany obrony i współpracę między litewskimi i amerykańskimi wojskami.

