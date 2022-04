Więcej na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan stwierdził w niedzielę, że to właśnie generał Dwornikow odpowiada za okrucieństwa wobec syryjskich cywilów. Amerykanie spodziewają się, że podobnie będzie postępował podczas prowadzenia operacji w Ukrainie.