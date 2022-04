Szef MSZ Ukrainy mówi o "strategicznym błędzie" Niemiec i Francji sprzed lat

Zobacz wideo Kramatorsk. Okolice dworca po rosyjskim ataku rakietowym

Szef ukraińskiej dyplomacji udzielił w niedzielę wywiadu amerykańskiej stacji telewizyjnej NBC News, w której mówił nie tylko o obecnej sytuacji, lecz także o relacjach Ukrainy z Zachodem z przeszłości.

REKLAMA

Więcej wiadomości ze świata na stronie głównej Gazeta.pl>>>

Dmytro Kułeba o Ukrainie w NATO: Francja i Niemcy popełniły strategiczny błąd

- W 2008 roku Francja i Niemcy popełniły strategiczny błąd, odrzucając wysiłki USA i innych sojuszników, by wprowadzić Ukrainę do NATO. Teraz płacimy za ten błąd. To nie Niemcy czy Francja ponoszą koszty tego błędu, tylko Ukraina - powiedział Dmytro Kułeba. - Gdybyśmy byli członkiem NATO, ta wojna by się nie wydarzyła - dodał.

Kanclerz Austrii Karl Nehammer spotka się z Putinem w Moskwie

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Ministra pytano o dalsze plany Rosji, która miała wyznaczyć właśnie nowego generała do przewodniczenia inwazji, określanej przez Kreml mianem "operacji militarnej". Tym generałem jest Aleksander Dwornikow, a informację o jego nominowaniu na dowódcę operacji podały źródła BBC i amerykańskie. Dwornikow był wcześniej jednym z dowódców operacji militarnej w Syrii, prowadzonej przez Rosję. Kułeba przypomniał, że pierwotny plan inwazji się nie powiódł. - Teraz mają inny plan, ale my mamy nasze plany - stwierdził, mówiąc, że strategia Ukraińców "opiera się na założeniu, że wygramy tę wojnę i wyzwolimy nasze terytoria".

Bitwa w Donbasie zakończy wojnę w Ukrainie? Hajdaj: Kluczowe starcie

Wojna w Ukrainie. Kraj szykuje się na ofensywę na wschodzie

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już od 46 dni. Siły rosyjskie kilka dni temu wycofały się z okolic Kijowa. Teraz zarówno Ukraińcy, jak i zachodni obserwatorzy i eksperci, także z kręgów rządowych, spodziewają się ataku Rosjan na wschodzie Ukrainy. Władze ukraińskie zaleciły mieszkańcom tamtych rejonów ewakuację.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl.

- Żal z powodu opuszczenia swojego domu, swojej ziemi i gospodarstwa - to nie argument. Argumentem jest wasze życie i zdrowie. Rozumiem, że tragedia w Kramatorsku przestraszyła wiele osób. Ale wróg na to liczy - chce, żebyście się bali, żebyście żyli w strachu i się nie ewakuowali - mówiła w niedzielę wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

W piątek w wyniku ostrzału stacji kolejowej w Kramatorsku zginęło 57 osób, a ponad 100 zostało rannych - nową, wyższą liczbę ofiar Ukraińcy podali w niedzielę.

Dmytro Kułeba mówił w niedzielnej rozmowie z NBC, że będzie "niezwykle trudno" myśleć o negocjacjach z Rosją po tym ataku, a także po innych zbrodniach Rosjan, dokonanych m.in. w Buczy.