Prokurator generalna Ukrainy: 1222 ofiary rosyjskich wojsk. Tylko w okolicach Kijowa

Ponad 1200 ofiar rosyjskiej agresji - tylko w jednym ukraińskim obwodzie i tylko według stanu na dzisiaj, czyli na 10 kwietnia 2022. - To, co widzieliśmy w terenie we wszystkich regionach Ukrainy, to zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości - powiedziała w brytyjskiej telewizji Sky News prokurator generalna Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Władze udokumentowały 5600 przypadków zbrodni wojennych Rosjan

Iryna Wenediktowa poinformowała, że jej zespół zaczął pracę nad 5600 przypadkami zbrodni wojennych w Ukrainie, za które odpowiedzialni są Rosjanie. Zidentyfikowano też 500 podejrzanych.

- Władimir Putin jest głównym zbrodniarzem wojennym XXI wieku - powiedziała Wenediktowa. Dodała, że nie można było umieścić jego nazwiska na liście podejrzanych z powodu prawa międzynarodowego, dającego immunitet prezydentom, premierom i szefom dyplomacji krajów. Zauważyła jednocześnie, że ewentualne śledztwo przeciwko Putinowi byłoby możliwe, jeśli inicjatywę w tej sprawie podjąłby Międzynarodowy Trybunał Karny.

Iryna Wenediktowa: Mamy dowody, że w dworzec w Kramatorsku uderzyła rosyjska rakieta

Prokurator generalna Ukrainy powiedziała też, że za zbrodnię wojenną należy uznać atak rakietowy na dworzec kolejowy w Kramatorsku. W piątek zginęły tam 52 osoby, ponad 100 zostało rannych. - To był rosyjski pocisk, który zabił ponad 50 osób. Ci ludzie chcieli się ewakuować. Kobiety z dziećmi po prostu chciały ocalić swoje życie - powiedziała. Rosja zaprzeczyła i oskarżyła Ukraińców o prowokację. Iryna Wenediktowa powiedziała jednak w Sky News, że Ukraińcy mają dowód na to, że był to rosyjski pocisk.

Mówiła też o trwającej ponad 40 dni blokadzie i blokowaniu Mariupola, gdzie popełniane są zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludności. Podkreśliła, że aż 90 proc. cywilnej infrastruktury w tym mieście zostało zniszczone. Przypomniała, że zbombardowana i zniszczona została też Borodzianka, gdzie nie stacjonowało wojsko i nie było żadnej infrastruktury wojskowej.

