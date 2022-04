Wojna w Ukrainie. Władze Mariupola opublikowały zdjęcia miejsc, w których Rosjanie trzymali zwłoki

"Tu okupanci organizują punkt zbierania ciał mieszkańców Mariupola, zabitych przez rosyjskich wojskowych" - poinformowały na Telegramie władze oblężonego przez Rosjan Mariupola. Do wpisu dodano szokującą fotografię. "Zdjęcie mrożące krew w żyłach" - czytamy w opisie.

Jak dodano, "specjalne grupy oczyszczające codziennie zwożą setki zwłok w takie punkty w całym mieście". Największy z nich - według mariupolskiej rady miejskiej - znajduje się w pomieszczeniu magazynowym na wyjeździe w kierunku wsi Staryj Krym.

"Następnie okupanci wywożą ciała do zniszczenia w mobilnych krematoriach albo chowają w zbiorowych grobach" - przekazano.

Zdjęcia miejsc Mariupola, gdzie Rosjanie trzymają zwłoki ofiar Telegram/????????????? ?????? ????

Władze podkreśliły, że Rosjanie robią wszystko, by ukryć tragedię w Mariupolu. "Bo skala zbrodni jest dziesiątki rady straszniejsza niż ludobójstwo w Buczy" - czytamy.

Korytarzami humanitarnymi ewakuowano z Mariupola 4,5 tysiąca osób

Ukraińskie władze przekazały w sobotę, że korytarzami humanitarnymi ewakuowano się 4532 osoby.

Z Mariupola i Berdiańska 3425 osób ewakuowało się własnymi samochodami i autobusami do Zaporoża. 3233 osoby opuściły miasta obwodu zaporoskiego. Udało się także odzyskać przejęte autobusy i ewakuować 529 osób z Melitopola do Zaporoża.

Autobusy do ewakuacji ludzi z Berdiańska, Tokmaku i Enerhodaru musiały zostać zwrócone do Zaporoża, ponieważ okupanci odmówili przepuszczenia ich wcześniej ustaloną trasą. Na jutro zaplanowana jest kolejna próba dotarcia do tych miast

Z miast obwodu ługańskiego: Lisiczańska, Siewierodoniecka, Rubiżnego, Kreminny i Popasny zostało ewakuowanych 578 osób.