Doradca Zełenskiego: W Donbasie rozpoczął się pierwszy etap rosyjskiej ofensywy

- W Donbasie już rozpoczął się pierwszy etap ataku rosyjskich wojsk, oczekiwane jest przybycie wzmocnienia dla rozpoczęcia drugiego etapu - powiedział w sobotę Ołeksij Arestowycz na antenie telewizji Priamyi w rozmowie z Markiem Feginem, cytowany przez agencję Unian. Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego już wcześniej zapowiadał, że w najbliższych dwóch tygodniach dojdzie do ciężkich walk, które będą decydujące dla dalszej fazy wojny.

W Donbasie rozpoczął się pierwszy etap rosyjskiej ofensywy

Według Ołeksieja Arestowycza armia rosyjska nie osiągnęła jeszcze pozycji do ataku, a wojska wycofane z północy Ukrainy nie są jeszcze gotowe do ofensywy. - Teraz wszyscy czekają na drugi eszelon. A drugi eszelon to: 10 batalionowych grup taktycznych, które dojeżdżają z Dalekiego Wschodu, […] 5 armia, i ci, których wywieźli z północy u nas - od Kijowa, Czernihowa, do Sum - przekazał doradca Zełenskiego.

Według szacunków Pentagonu, które przytoczyła dzień wcześniej Ukrainska Prawda, w rejonie miasta znajduje się ponad 40 rosyjskich batalionowych grup taktycznych. W środę było ich "ponad 30", co oznacza, że w ciągu zaledwie kilku dni przybyło 10 tys. dodatkowych żołnierzy.

Walka w Donbasie będzie "piekielnie kluczowa"

Szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj poinformował w sobotę 10 kwietnia we wpisie na Facebooku, że walka w Donbasie będzie "piekielnie kluczowa", ale "obrońcy Ukrainy są gotowi walczyć i wreszcie świętować zwycięstwo". "Nasi chłopcy i dziewczęta są zmotywowani, chcą położyć kres cierpieniom narodu ukraińskiego. Zło wreszcie się skończy" - przekazał Hajdaj. "Raszyści są maniakami, cieszy ich śmierć, upajają się cierpieniem. Chora Rosja, chorzy ludzie, chory karzeł…" - podkreślił.

