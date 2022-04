Lider Szwedzkich Demokratów zapowiada zmianę stanowiska ws. NATO. Jeśli Finlandia pierwsza złoży wniosek

Jak zauważa Reuters, zmiana stanowiska Szwedzkich Demokratów ws. NATO oznaczałoby zwrot w parlamencie na rzecz przystąpienia kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Na początku tego miesiąca premierka Finlandii Sanna Marin przyznała, że inwazja Rosji na Ukrainę zmusza jej kraj do przemyślenia polityki obronnej. Szefowa fińskiego rządu mówiła, że Rosja jest innym sąsiadem, niż uważali dotychczas Finowie, a w grę wchodzi nawet złożenie akcesu do NATO.

Szwedzki polityk zmieni stanowisko ws. NATO. Kluczowa Finlandia

Sanna Marin podkreśliła, że ewentualna decyzja o wejściu w struktury Sojuszu, musi być podjęta szybko, najlepiej wiosną, ale po dokładnym jej rozważeniu. Rząd Finlandii chce, aby debata na ten temat objęła wszystkie najważniejsze instytucje państwa na czele z prezydentem.

- W takiej sytuacji (gdyby Finlandia zawnioskowała o przystąpienie do NATO - red.) moją ambicją będzie udanie się do rady partyjnej i prośba, abyśmy zmienili zdanie - powiedział w dzienniku "Svenska Dagbladet" Jimi Akesson, szef Szwedzkich Demokratów (cytat za Reuterem). - Zmieniło się to, że Finlandia wyraźnie zmierza w kierunku członkostwa w NATO i wiele wskazuje na to, że w bliskiej przyszłości to się stanie - uzasadniał. Drugi powód, dla którego zmienił pogląd jest fakt, że "Ukraina nie jest sama i jest całkowicie samotna".

Finlandia do NATO? Steinmeier popiera. Apeluje: Rosja musi to zakończyć

Anna Wieslander, dyrektorka ds. Europy Północnej w think tanku Atlantic Council, podaje na Twitterze, że Finlandia złoży wniosek o przystąpienie do NATO w ciągu miesiąca. "Finowie konsultowali się i zabezpieczyli sobie wsparcie sojuszników, ocenili zagrożenia i opracowali plan. W Szwecji proces jest wolniejszy, mniej ustrukturyzowany i introwertyczny" - podaje.