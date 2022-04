Wojna w Ukrainie skłoniła Niemcy do wzmocnienia schronów. Szefowa MSW: Robimy zapasy

Zobacz wideo To Niemcy opóźniają pomoc Ukrainie? Tusk: Zaczynam się coraz bardziej obawiać, że te wypowiedzi, szczególnie prezesa Kaczyńskiego, narażają Polskę na niepotrzebną izolację

Agencja Reutera zwraca uwagę, że inwazja Rosji na Ukrainę doprowadziła do istotnej zmiany polityki obronnej Niemiec. Kanclerz Olaf Scholz zobowiązał się do zwiększenia wydatków na obronność i zasilenia armii 100 miliardami euro (to około 463,2 mld złotych).

Niemcy zwiększą wydatki na obronę cywilną

Niemiecka ministerka spraw wewnętrznych Nancy Faeser powiedziała dziennikowi "Welt am Sonntag", że rząd rozważa modernizację systemu publicznych schronów i zwiększenie wydatków na obronę cywilną. - Obecnie w Niemczech mamy 599 schronów publicznych. Sprawdzimy, czy dałoby się unowocześnić więcej takich systemów - przekazała szefowa resortu, cytowana przez Reutera.

Nancy Faeser: Wydaliśmy 88 mln euro na nowe syreny alarmowe, a to tylko początek

Niemcy pracują nad nowymi koncepcjami wzmocnienia podziemnych parkingów, stacji metra oraz piwnic, by w razie wojny mogły stać się schronami. Faeser poinformowała, ze rząd przekazał landom w sumie 88 mln euro (około 407,7 mln złotych) na instalację nowych syren alarmowych. - Jeśli jednak chodzi o zasięg ogólnokrajowy, to nie jesteśmy nawet blisko celu - przyznała ministerka. Dodała, że Niemcy będą gromadziły kryzysowe zapasy - w tym sprzęt medyczny, odzież ochronną, maseczki i lekarstwa.

