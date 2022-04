Kadyrowcy mieli urządzić w Buczy salę tortur. W mieście zabito 360 cywilów, w tym 10 dzieci

Ludmyła Denisowa poinformowała na Telegramie, że dane dotyczące ofiar cywilnych w Buczy zebrała rada miejska. Rzeczniczka praw obywatelskich poinformowała, że przy ulicy Jabłońskiej istniała "sala tortur". Według ocalałych mieszkańców miasta, kwaterę główną mieli tam kadyrowcy.

Zobacz wideo "Jeśli Bucza nie zmotywuje Zachodu do działania, to nie wiem, co innego by mogło" - Ben Hodges, były dowódca amerykańskich sił lądowych w Europie