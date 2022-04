Bitwa w Donbasie zakończy wojnę w Ukrainie? Władze obwodu ługańskiego: Kluczowe starcie

Szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj poinformował w sobotę, że Rosja przerzuca do Donbasu dużo ludzi i sprzętu, aby rozegrać tam wielką bitwę. "Przygotowują się. My też się przygotowujemy. Raszystowska ofensywa zwana bitwą o Donbas będzie decydującym starciem" - napisał na Facebooku.

Wojna w Ukrainie. Rosja przerzuca żołnierzy do Donbasu. Jest ich już 40 tysięcy

Według szacunków Pentagonu, które przytacza Ukrainska Prawda, w Donbasie lub w jego pobliżu znajduje się ponad 40 rosyjskich batalionowych grup taktycznych. Szacuje się, że w środę było ich "ponad 30", co oznacza, że w ciągu zaledwie kilku dni przybyło 10 tys. dodatkowych żołnierzy.

"Przeciwnik kontynuuje przygotowania do ofensywy na wschodzie Ukrainy w celu przejęcia pełnej kontroli nad obwodami donieckim i ługańskim" - podały w sobotę rano ukraińskie Siły Zbrojne. Trwa przerzut sił z Białorusi do rosyjskich obwodów biełgorodzkiego i woroneskiego. "Ustaliliśmy, że w celu przegrupowania wojsk przeciwnik przemieszcza pododdziały 35. Armii Ogólnowojskowej Wschodniego Okręgu Wojskowego i 76. dywizji desantowo-szturmowej wojsko powietrzno-desantowych do obwodów biełgorodzkiego i woroneskiego" - czytamy w komunikacie. Część sił wyprowadzonych wcześniej z Ukrainy pozostaje wciąż w Białorusi.

Jak określił Hajdaj, walka w Donbasie będzie "piekielnie kluczowa", ale "obrońcy Ukrainy są gotowi walczyć i wreszcie świętować zwycięstwo". "Nasi chłopcy i dziewczęta są zmotywowani, chcą położyć kres cierpieniom narodu ukraińskiego. Zło wreszcie się skończy" - przekazał Hajdaj. "Raszyści są maniakami, cieszy ich śmierć, upajają się cierpieniem. Chora Rosja, chorzy ludzie, chory karzeł…" - podkreślił we wpisie.

- Bitwa o Donbas będzie przypominać II wojnę światową, z wielkimi manewrami operacyjnymi i tysiącami czołgów, samolotów oraz pojazdów opancerzonych - ostrzegł w czwartek szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba w NATO, wzywając członków Sojuszu, aby nie zwlekali z pomocą dla Ukrainy. - Albo pomożecie nam teraz - i mówię o dniach, a nie tygodniach - albo wasza pomoc przyjdzie za późno i zginie wiele osób - powiedział polityk, cytowany przez Agencję Reutera.

Szef Pentagonu Lloyd Austin ujawnił niedawno, że USA przekazują Ukrainie na bieżąco informacje wywiadowcze o działaniach wojsk rosyjskich w Donbasie - podała telewizja CNN. Wysoki rangą urzędnik Departamentu Obrony przekazał stacji, że niektóre informacje wywiadowcze są dostarczane Ukrainie "niemal w czasie rzeczywistym". - A ponieważ ta walka przenosi się coraz bardziej do regionu Donbasu, dostosowujemy treść i przepływ informacji zależnie od potrzeb - dodał.

