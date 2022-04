Jeden z tureckich urzędników wysokiego szczebla na piątkowym spotkaniu z zagranicznymi mediami przekazał, że Rosja złożyła do tureckich urzędników skargę w związku ze sprzedażą Ukraińcom dronów Bayraktar. Dodał, że udzielono już odpowiedzi na skargę i wyjaśniono, że Baykar Technologies jest firmą prywatną, a Ukraina zaopatrzyła się w sprzęt jeszcze przed wojną - podaje Agencja Reutera. Zakup odbył się w 2019 roku. Do momentu wybuchu wojny Ukraina miała na pewno 12 sztuk w gotowości, do tego 24 kolejne zamówione w końcu 2021 roku.

Mowa jest o dronach Bayraktar TB2, które są zwykle przeznaczane do stałej obserwacji terenu. Przetestowane zostały już w walce w Syrii, Libii i Górskim Karabachu. W Ukrainie służą m.in. do przeprowadzania ataków na kolumny pojazdów czy rosyjskich systemów przeciwlotniczych.

Bayraktar TB2 to dron o rozpiętości 12 m, długości 6 m i wadze 650 kg. Może pozostawać w powietrzu przez 24 godziny bez przerwy, a jego maksymalny pułap to ponad 8 tys. m. Przenosi rakiety przeciwpancerne, jest też wyposażony w nowoczesny system obserwacyjno-rozpoznawczy.

Ukraińskie drony w piątym dniu walk bombardują Rosjan

Rosja skarży na sprzedaż tureckich dronów Ukrainie. "Stały się symbolem oporu"

Według doniesień CNN Ministerstwo Obrony Ukrainy zachwala drony Bayraktar TB2. Urzędnicy uważają, że są one jedną z najskuteczniejszych broni w arsenale kraju. - Robią to, do czego zostały zaprojektowane i zmodernizowane - powiedział jeden z dyrektorów ds. technologii w firmie Baykar, Selcuk Bayraktarv i zięć tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. - Myślę, że Bayraktar TB2 jest jednym z symboli oporu i daje im [Ukrainie - red.] nadzieję - dodał.

Drony TB2 Bayraktar w Polsce

Polska również zamówiła drony TB2, o czym informował w maju ubiegłego roku minster obrony Mariusz Błaszczak. Kontrakt podpisano w 2021 roku i opiewa na miliard złotych za 24 maszyny wyposażone w rakiety przeciwpancerne.

Dron Bayraktar znów atakuje. Ukraińcy pokazali nagranie

Zakup był szeroko komentowany. Wówczas wśród ekspertów panowało przekonanie - jak się okazuje błędne - że sprzęt nie poradzi sobie w walce konwencjonalnej z Rosją. Ponadto uważano, że gdyby MON konsekwentnie wspierało rodzime firmy, to moglibyśmy mieć podobne maszyny polskiej produkcji. Pod koniec marca wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz przekazał, że bezzałogowe systemy powietrzne Bayraktar TB2 wejdą do wyposażenia polskiego wojska jesienią tego roku.

