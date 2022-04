Rosyjski ambasador rzuca groźby wobec USA. "Droga bezpośredniej konfrontacji wojskowej"

Dostawy broni dla Ukrainy to "niebezpieczne prowokacje" i mogą prowadzić do konfliktu - grozi rosyjski ambasador w Waszyngtonie. Zachód zwiększa wsparcie militarne dla Ukrainy, coraz częściej także w formie ciężkiego sprzętu. Według ekspertów Rosja stara się przestraszyć kraje Zachodu, by wstrzymały tę pomoc.

