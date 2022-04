Z ustaleń Agencji Reutera wynika, że w momencie rosyjskiego ataku na peronie przebywało około czterech tysięcy osób. Dane ukraińskich kolei państwowych informują o co najmniej 30 osobach zabitych. Ponad sto cywilów zostało rannych.

