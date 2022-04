Białoruscy sabotażyści zatrzymują pociągi z rosyjskim sprzętem wojskowym jadącym do rosyjskich wojsk na Ukrainie. Od początku wojny było co najmniej 10 udanych ataków na białoruską kolej, informuje "Kurier Lubelski". Zmusiły one rosyjskie pociągi do postoju na stacjach na od kilku dni do kilku tygodni. Białoruscy partyzanci zablokowali także siedem odcinków tras kolejowych, uniemożliwiając Rosjanom transport.

