Atak Rosjan na stację w Kramatorsku w czasie ewakuacji. Nawet kilkadziesiąt ofiar

Szef wojskowo-cywilnej administracji obwodu donieckiego Pawło Kyrylenko przekazał, że do ataku doszło z użyciem pocisku taktycznego "Point-U". Według Ukraińskich Kolei mowa o dwóch rakietach.

Jak dodał, "policja i ekipy ratownicze pracujące w tej chwili na miejscu donoszą o dziesiątkach lub zabitych i rannych cywilach".

Władze wskazują, że w Kramatorsku mogło zginąć co najmniej 30 osób, a ok. 100 zostało rannych.

Kramatorsk. Atak na dworzec kolejowy

"Na stacji kolejowej znajdowały się tysiące cywilów, ponieważ obecnie odbywa się ewakuacja mieszkańców obwodu donieckiego do bezpieczniejszych regionów Ukrainy. Rosyjscy faszyści zbyt dobrze wiedzieli, w co celują i co chcą w ten sposób osiągnąć: chcą zatrzymać jako zakładników jak najwięcej cywilów, dążą do zniszczenia wszystkiego, co ukraińskie" - dodał Kyrylenko.

Jak stwierdził, "Federacja Rosyjska to kraj nieludzi i przestępców". "Zło musi zostać powstrzymane i ukarane!" - zaznaczył.

Portal EuroMaydan informuje, że na korpusie pocisku znajdował się napis "Dla dzieci".

