Rosyjska agencja informacyjna TASS poinformowała, że około 12 tysięcy Ukraińców otrzymało już rosyjskie obywatelstwo. Jak powiedział zastępca szefa departamentu migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rosji Oleg Kadochnikow, dokumenty były wydawane "w trybie pilnym".

REKLAMA

Zobacz wideo Mieszkańcy Borodzianki po wyzwoleniu opowiadają swoje historie. "Chciał mnie zabić"

Rosja przesiedla mieszkańców wschodniej i południowej Ukrainy. Wydaje im rosyjskie paszporty

TASS podaje, że w 800 obiektach tymczasowego zakwaterowania na terenie Rosji przebywa 25 tysięcy osób, z czego 10,5 tysiąca to dzieci. MSW dodaje, że uchodźcy z Ukrainy mogą pracować bez specjalnych pozwoleń na pracę.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Ukraińcy oskarżają Rosję o deportacje. Chodzi o kilkadziesiąt tysięcy osób

O masowych, przymusowych przesiedleniach Ukraińców informowały już wcześniej władze w Kijowie. Wojska rosyjskie miały zmuszać mieszkańców wschodniej i południowej Ukrainy do wyjazdu do Rosji, często grożąc im i zabierając ukraińskie paszporty. Bez nich osoby te nie mogą wrócić do swojego kraju. Z danych Ukrainy wynika też, że tylko do końca marca Rosjanie siłą przesiedlili od 20 do 40 tysięcy osób, z czego wielu z okolic samego Mariupola.

Ukraińskie media, powołując się na relacje mieszkańców z okupowanego Doniecka podają, że wojska rosyjskie "ewakuowały" w ten sposób dzieci z domu dziecka w Mariupolu. Obecnie mają one przebywać w szpitalu w Doniecku. Nie wiadomo jednak, czy w najbliższym czasie nie zostaną wywiezione do Rosji.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Ukraińskie ministerstwo obrony podało w piątek 8 kwietnia, że Rosja masowo porywa ukraińskie dzieci. Wszystkie sieroty są nielegalnie "ewakuowane" do Rosji. Z danych wynika, że od początku wojny zginęło 169 ukraińskich dzieci, a 306 zostało rannych. ONZ w swoim raporcie pisze z kolei o śmierci 1611 cywilów i 2227 osobach rannych, zaznaczając, że w rzeczywistości liczby te mogą być znacznie wyższe.

Prokuratura Generalna Ukrainy przekazała w piątek, że prowadzi śledztwo w sprawie 5149 przypadków zbrodni wojennych popełnionych przez wojska Rosji.

Ukraina. Jeden czołg przestraszył cały oddział rosyjskiej armii [WIDEO]