Miny POM-3 zostały rozłożone przez Rosjan we wschodnim regionie Charkowa. 28 marca zlokalizowali je ukraińscy technicy zajmujący się utylizacją amunicji wybuchowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Przedmieścia Mariupola. Nagranie ataku przy pomocy transportera BTR-4 na dwa rosyjskie czołgi. Ukraińcy ostrzelali je z działka kalibru 30 mm

Wojna w Ukrainie. Rosjanie używają zakazanych min przeciwpiechotnych

Miny przeciwpiechotne POM-3 "Medalion" użyte przez Rosjan na terytorium Ukrainy, są wyposażona w czujniki ruchu, który ma wykrywać osoby oraz ładunki wybuchowe wyrzucane w powietrze. Jak informuje HRW, detonacja miny w późniejszym okresie może oślepić, zranić lub zabić osoby znajdujące się w odległości 16 metrów od miny.

"Kraje na całym świecie powinny zdecydowanie potępić stosowanie przez Rosję zakazanych min przeciwpiechotnych na Ukrainie" - podkreślił Steve Goose, dyrektor ds. broni w Human Rights Watch. Dodał, że "ta broń nie rozróżnia walczących i cywilów, i pozostawia śmiercionośną spuściznę na nadchodzące lata".

3 kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w przemówieniu, że wojska rosyjskie ukryły miny, kiedy się wycofywały. "Zaminowali całe terytorium" - przekazał Zełenski cytowany przez portal USAtoday.com. " Zaminowali domy, sprzęt, nawet ciała zabitych ludzi" - dodał.

W okolicy Włodawy przebiega granica, która dzieli nas wszystkich

Human Rights Watch: Rosja lekceważy międzynarodowy traktat

Międzynarodowy traktat o zakazie stosowania min z 1997 roku zakazał wykorzystywania min przeciwpiechotnych. Podpisały go 164 kraje, w tym Ukraina, jednak Rosja nie znajduje się na liście krajów, które zobowiązały się do niewykorzystywania tego rodzaju broni. Moskwa w listopadzie 2020 roku przekazała Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ, że "podziela cele traktatu i wspiera świat wolny od min". Ale podkreśliła, że miny przeciwpiechotne to "skuteczny sposób zapewnienia bezpieczeństwa granic Rosji".

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Zdaniem Goose wykorzystywanie przez Rosję min przeciwpiechotnych na terytorium Ukrainy to celowe lekceważenie międzynarodowej normy zabraniającej wykorzystywania tego rodzaju broni.

Rosja. Władimir Putin skraca stół. Straszy nową bronią kinetyczną

*****

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.