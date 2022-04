Ukraińscy żołnierze przejdą szkolenie z obsługi dronów kamikadze. USA przekażą 100 systemów

Sekretarz obrony Lloyd Austin poinformował, że Pentagon wysyła na Ukrainę dwa rodzaje dronów Switchblade, w tym jeden z głowicą przeciwpancerną. - Switchblade 600 i 300 zostaną przekazane tak szybko, jak to tylko możliwe - zakomunikował Austin podczas wysłuchania przed komisją ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów.

Jak donosi Reuters, szkoleniem z obsługi dronów zostało objętych dwunastu Ukraińców, którzy od 24 lutego znajdują się w USA i przechodzą trening wojskowy. - Skorzystaliśmy z okazji, aby zapewnić im szkolenie z obsługi drona Switchblade - powiedział Austin.

Switchblade 300 to amunicja krążąca używana do niszczenia lżej opancerzonych pojazdów. Switchblade 600 zawiera natomiast głowicę używaną również w rakietach przeciwczołgowych Javelin i posiada zasięg aż do 40 km.

USA oczekuje, że Ukraina szybko skorzysta z pierwszych 100 wysłanych systemów.

- Jestem przekonany, że kiedy dostaniemy pierwszy zestaw Switchblades, Ukraińcy natychmiast zwrócą się o więcej - powiedział pod koniec marca w Kongresie czołowy dowódca USA w Europie, generał sił powietrznych Tod Wolters.

USA przekaże kolejne uzbrojenie Ukrainie

Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej, tym razem o wartości 100 milionów dolarów. Dodatkowe uzbrojenie będzie pochodzić z zasobów Pentagonu i obejmować między innymi systemy przeciwpancerne.

Szef amerykańskiej dyplomacji Anthony Blinken przypomniał w środę, że jest to szósta dostawa sprzętu wojskowego dla Kijowa od sierpnia ubiegłego roku. Według Blinkena od czasu rosyjskiej inwazji USA przekazały Ukrainie pomoc wojskowa o wartości 1,7 mld dolarów a od początku prezydentury Joe Bidena 2,4 mld dolarów.

Blinken zapowiedział dalsze wspieranie Ukrainy i skrytykował brutalne działania Rosji. - Świat jest zszokowany i zbulwersowany okrucieństwami sił rosyjskich w Buczy i w całej Ukrainie. Wojska ukraińskie dzielnie nadal bronią swojego kraju i wolności, a Stany Zjednoczone, wraz z naszymi sojusznikami i partnerami, niezłomnie popierają suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy - stwierdził Anthony Blinken.