Kijów. Ursula von der Leyen spotka się z Wołodymyrem Zełenskim. O której? To tajne

Wizyta odbędzie się w czasie końcowych prac nad piątym unijnym pakietem sankcji wobec Rosji. Szczegóły spotkania, w tym godzina nie są jawne. Poinformował o tym w przeddzień wizyty rzecznik prezydenta Ukrainy Serhij Nykyforow.

Ursula von der Leyen przyjedzie do Kijowa, aby spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych Josep Borrell spotkają się w piątek z Wołodymyrem Zełenskim. Jednym z tematów rozmów najpewniej będą sankcje wobec Rosji. W czwartek ambasadorowie państw członkowskich Unii porozumieli się w sprawie kolejnego pakietu sankcji. W piątek procedury mają być sfinalizowane. Wołodymyr Zełenski odniósł się do tematu w opublikowanym w nocy przemówieniu. Jak mówił, jego kraj domaga się mocniejszych sankcji wobec Rosji. Dodał, że powinny być one odważne i praktyczne.

Tymczasem premier Słowacji, który również będzie w piątek w Kijowie, zapowiedział, że zaproponuje wysłanie do Ukrainy ekspertów, mających pomóc w śledztwie w sprawie zbrodni wojennych popełnionych przez Rosję. Zaoferuje też pomoc w eksporcie zbóż.

"NATO zwiększy wsparcie dla Ukrainy. Ten kryzys ma wymiar globalny"

Najnowsze informacje o sytuacji w Ukrainie

44 dzień wojny prowadzonej przez Rosję na terytorium Ukrainy. Jak wynika z informacji podanych w porannym piątkowym komunikacie ukraińskiego Sztabu Generalnego - Rosja prowadzi ofensywę wokół stanowiącego ważny punkt komunikacyjny miasta Izium na granicy obwodów charkowskiego i donieckiego.

W samym Donbasie rosyjska armia bezskutecznie próbowała szturmować ukraińskie pozycje m.in. w Rubiżnym, Popasnej, Niżnym, Nowotoszkiwskim i Zołotym. Tam też, oraz w innych miejscowościach, Rosjanie dokonywali ataków z powietrza. W sumie w obwodach donieckim i ługańskim w ciągu ostatniej doby odparto siedem ataków Rosjan.

W nocy Rosjanie dokonali ataku rakietowego na obiekty infrastrukturalne w regionie Odessy. Ukraińskie władze przewidują, że w najbliższym czasie rosyjskie wojsko może rozpocząć nową ofensywę na wschodzie kraju. W związku z tym nawołują mieszkańców Donbasu, obwodu charkowskiego i miasta Dniepr do ewakuacji.

Wojna w Ukrainie. WHO przygotowuje plan na wypadek ataków chemicznych

