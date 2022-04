W czwartek prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się z wicepremierem Jurijem Borisowem. Jak informuje Kreml, rozmowa odbyła się w prezydenckiej rezydencji w Nowo-Ogariowie i dotyczyła wprowadzenia nowego programu zbrojeniowego, którego celem jest modernizacja armii mimo braku dostępu do zagranicznych technologii, które zostały objęte sankcjami.

Rosja. Władimir Putin szykuje nowy plan dla wojska. Chce modernizować armię bez technologii z Zachodu

Zgodnie z komunikatem Kremla, nowy plan zbrojeniowy ma zostać przedstawiony do zatwierdzenia do maksymalnie połowy 2023 roku. Celem programu będzie utworzenie nowych systemów uzbrojenia, które mają objąć broń kinetyczną, systemy sterowania sztuczną inteligencją czy systemy robotyczne. Mają one oczywiście "nie mieć swoich odpowiedników na świecie".

Poza nową bronią priorytetem jest także zwiększenie tempa i zakresu zmian dotyczących zastąpienia technologii z importu. Tym samym Rosja chce się całkowicie uniezależnić od zagranicznych dostaw, poprzez tworzenie odpowiedników rosyjskich do podzespołów konkretnej broni. Jurij Borisow zaznaczył, że prace w tym zakresie są wykonywane na bieżąco. Podkreślił też, że kwestia ta jest priorytetem pomimo "bezprecedensowych" sankcji nałożonych na Rosję przez Zachód.

W komunikacie Kremla uwagę zwraca też samo zdjęcie dołączone do depeszy. Widać na nim, że prezydent Rosji zmienił nieco formę spotkań z rosyjskimi ministrami i politykami wysokiego szczebla. Do tej pory spotkania odbywały się głównie zdalnie lub przy zachowaniu dużego dystansu, co było ułatwione przez wyjątkowo duże stoły. Na nowej fotografii widać, że wicepremier Jurij Boris zasiadł bezpośrednio przy Władimirze Putinie.

