Melitopol. Rosjanie nie wpuścili konwoju humanitarnego, zajęli autobusy do ewakuacji cywili

Mer Melitopola przekazał w komunikacie, że Rosjanie zatrzymali pomoc humanitarną dla regionu. "Oznacza to, że mieszkańcy miasta i regionu Melitopol nie otrzymają niezbędnej pomocy - leków dla ciężko chorych, żywności i artykułów higienicznych, których już nie ma w mieście" - napisał w komunikacie na Facebooku Ivan Fedorow. To kolejny raz kiedy Rosja uniemożliwia dotarcie pomocy humanitarnej do cywili przebywających w oblężonych miastach.

Po przejęciu autobusów przez rosyjskie wojska, mieszkańcy Melitopola nie mogą również opuścić miasta.

Mer Melitopola: Obietnice Rosji, nawet składane organizacjom międzynarodowym, są bezwartościowe

"Czy można powiedzieć, że rosyjscy okupanci łamią wszelkie możliwe normy traktatów międzynarodowych i wszystkie istniejące normy ludzkości? To pytanie od dawna jest retoryczne" - ocenił mer Melitopola. Dodał, że "zgodnie z konwencjami genewskimi Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża jest gwarantem korytarzy humanitarnych. Organizacja przyjęła pisemne zapewnienia obu stron o zamiarze stworzenia korytarza humanitarnego".

Rosja zapewniła. Na papierze. Jednak, jak widzimy, nie spełnili swoich zapewnień

- podkreślił Ivan Fedorow.

Mer miasta napisał, że przejęcie przez Rosjan pomocy humanitarnej dla Melitopolu jest "wyraźnym przykładem dla całego cywilizowanego świata, że obietnice Rosji, nawet składane organizacjom międzynarodowym, są bezwartościowe".

