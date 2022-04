To, co stało się w Buczy, wstrząsnęło światem. Zełenski: w Borodziance jest znacznie gorzej

Zobacz wideo Mieszkańcy Borodzianki po wyzwoleniu opowiadają swoje historie. "Chciał mnie zabić"

Borodzianka była małym miejskim osiedlem z Obwodu Kijowskiego, w którym przed wojną mieszkało kilkanaście tysięcy ludzi. Położona jest 50 kilometrów na północny wschód od Kijowa i około 25 kilometrów od Buczy. I tak jak Bucza stała się jednym z silnie atakowanych przez Rosjan celów od początku ich inwazji na Ukrainę, znajdując się na trasie natarcia na stolicę Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski: sytuacja w Borodziance jeszcze gorsza niż w Buczy

Z końcem marca Rosjanie wycofali się z okolic Kijowa, w tym z Borodzianki. Do miasteczka weszły siły ukraińskie, najpierw trzeba je było sprawdzić na obecność min. Zaczęliśmy się stopniowo dowiadywać o ogromnych zniszczeniach i wielu cywilnych ofiarach okrucieństwa Rosjan. To, co tam zastali Ukraińcy, jest znacznie straszniejsze niż przerażające obrazy z Buczy.

Wojska rosyjskie to największe na planecie zagrożenie dla wolności, bezpieczeństwa i dla praw człowieka. Po Buczy, rozpoczęliśmy poszukiwania w budynkach w Borodziance i już teraz widać, że sytuacja tam jest jeszcze gorsza i jest więcej ofiar rosyjskich okupantów

- powiedział w opublikowanym w nocy w czwartek wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

"Sala tortur, a obok śmiechy i grill". Relacje mieszkańców Borodzianki

Według ukraińskich władz, w Buczy Rosjanie zabili ponad 300 osób, z czego śmierć kilkudziesięciu należy traktować jako egzekucję. Ofiary znajdowano na ulicach, a nawet w studniach. Część z nich miała związane z tyłu ręce, na ich ciałach widnieją ślady tortur i gwałtów. W Borodziance dopiero trwają przeszukania ruin - zniszczona została większość budynków mieszkalnych. Tylko w czwartek, jak przekazała prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa, w dwóch takich budynkach znaleziono ciała 26 osób. Podkreślała, że "na celowniku" wojsk rosyjskich atakujących Borodziankę była tylko ludność cywilna, gdyż w tej miejscowości nie ma obiektów wojskowych. Ofiar mogą być tam setki.

"Podzielimy się naszą odwagą"

W swoim wystąpieniu Wołodymyr Zełenski przypomniał też, że Rosja została zawieszona w Radzie Praw Człowieka ONZ i zaapelował o dalsze wsparcie dla Ukrainy. Podkreślił odwagę Ukraińców w walce z rosyjskim okupantem.

Gdyby każdy na świecie miał chociaż dziesięć procent odwagi, jaką mamy my, Ukraińcy, nie byłoby żadnego zagrożenia dla prawa międzynarodowego. Wolność ludzi nie byłaby zagrożona. Podzielimy się naszą odwagą. Rozpoczniemy globalną kampanię pokazującą jak być nie trochę, ale bardzo odważnym

- powiedział prezydent Ukrainy. Zełenski zapewnił, że wszyscy winni zbrodni popełnionych w Ukrainie zostaną odnalezieni i osądzeni.

