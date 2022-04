Rosja wykluczona z Rady Praw Człowieka. Szykuje się uderzenie na Donbas [PODSUMOWANIE]

Trwa 43. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Oto najważniejsze informacje minionego dnia.

Rosja szykuje ofensywę na Donbas. Kułeba apeluje do NATO

Władze obwodów i miast na wschodzie Ukrainy apelują do cywilów o ewakuację. Ma to związek ze spodziewaną ofensywą Rosjan w Donbasie. Do ludności cywilnej zwrócił się też Borys Fiłatow - mer niemal milionowego Dniepra. Mimo, że choć do linii frontu z miasta jest kilkadziesiąt kilometrów, to niebezpieczeństwo ataków Rosjan jest coraz większe. Jak zaznaczył, sytuacja w Donbasie zaostrza się i kwiecień będzie gorącym miesiącem.

Zobacz wideo Spalone ulice Irpienia. Przed wojną ta część miasta nazywała się "Sweet home" - "Miły dom"

Borys Fiłatow zwrócił się z prośbą do wszystkich, którzy mają możliwość wyjazdu, zwłaszcza kobiet z dziećmi i osób starszych, a także osób niezatrudnionych w ważnych gałęziach przemysłu, aby wyjechali w bezpieczniejsze miejsca. Borys Fiłatow zwrócił się też do uciekinierów z Donbasu, którzy zatrzymują się w Dnieprze, aby także wyruszali dalej na zachód Ukrainy.

W czwartek wieczorem poinformowano, że rosyjski nalot w pobliżu Barwinkowa uderzył w jedyną kontrolowaną przez Ukrainę linię kolejową ze Słowiańska, Kramatorska i Lymana, opóźniając ewakuację z Donbasu, mówi prezes zarządu Ukrzaliznytsia Ołeksandr Kamyszyn. Nazwał linię kolejową "drogą życia" dla dziesiątek tysięcy cywilów - pisze na Twitterze dziennikarz Christopher Miller.

Szef ukraińskiego MSZ-tu zaapelował w NATO o szybkie dozbrojenie, by przygotować Ukrainę przed rosyjskim natarciem na Donbas. Według najnowszych doniesień Rosjanie planują wielką ofensywę, by zająć cały ten rejon.

Dmystro Kułeba mówił dziś w kwaterze głównej Sojuszu, że wojna o Donbas będzie przypominała drugą wojnę światową z wykorzystaniem tysiąca czołgów, samolotów i pojazdów opancerzonych.

- Albo nam pomożecie teraz, i mówię tu o kilku dniach, a nie tygodniach, albo ta pomoc będzie spóźniona i zginie wiele osób - powiedział szef ukraińskiego MSZ.

WHO przygotowuje się na ewentualny atak bronią chemiczną na Ukrainie

Dyrektor regionalny Światowej Organizacji Zdrowia na Europę Hans Kluge powiedział, że WHO przygotowuje się na ewentualny atak bronią chemiczną na Ukrainie, którego miałaby dokonać Rosja.

Antony Blinken: Coraz więcej doniesień o gwałtach, morderstwach, torturach

- Biorąc pod uwagę niepewność obecnej sytuacji, nie ma gwarancji, że działania wojenne się nie wzmogą - przekazał dyrektor w oświadczeniu wysłanym do dziennikarza ze Lwowa. - WHO rozważa wszystkie scenariusze i rozpatruje różne sytuacje awaryjne, w tym leczenie wielu ofiar ataków chemicznych - dodał Hans Kluge.

Rosja zawieszona w prawach członka Rady Praw Człowieka ONZ

W przyjętej rezolucji Zgromadzenie Ogólne ONZ uzasadniło zawieszenie Rosji w prawach członka Rady "rażącymi i systematycznymi naruszeniami praw człowieka" oraz "łamaniem międzynarodowego prawa humanitarnego" podczas inwazji na Ukrainę.

O przyjęcie dokumentu apelowała ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield. Argumentowała, że zasiadanie Rosji w organie, którego celem jest promowanie poszanowania praw człowieka byłoby nie tylko szczytem hipokryzji, ale również niebezpieczne. Ambasador Ukrainy Serhij Kysylyca porównał radę Praw Człowieka do Titanika, a głosowanie za wykluczeniem Rosji ratowaniem tego organu ONZ przed zatonięciem.

Rosjanie staczają się w otchłań i im to nie przeszkadza

Przeciwko przyjęciu rezolucji głosowały między innymi Rosja, Chiny, Iran, Kuba i Syria. Wśród 93 krajów, które poparły projekt, były państwa zachodnie, Izrael, Turcja i większość państw Ameryki Łacińskiej. Indie, Brazylia i Arabia Saudyjska znalazły się w grupie państw, które wstrzymały się od głosu. Do przyjęcia rezolucji konieczne było 2/3 głosów.

Antony Blinken o rosyjskich zbrodniach: Coraz więcej doniesień o gwałtach, morderstwach, torturach

Po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Brukseli Antony Blinken podkreślił, że sojusznicy uznali, iż atak Rosji na Ukrainę był atakiem na cały porządek międzynarodowy.

Blinken podczas konferencji przywoływał relacje z Buczy. - Jedna z kobiet opisywała, jak rosyjscy żołnierze zmusili ją i 40 innych osób, aby zebrali się na niewielkim placu. Żołnierze przyprowadzili tam pięciu młodych ludzi, rozkazali im uklęknąć, a następnie jednemu z nich strzelono w tył głowy. Żołnierz zwrócił się do zgromadzonych ludzi i powiedział: "To jest brud, a my tu jesteśmy, aby was z tego brudu oczyścić" - mówił Blinken. - To nie jest tylko Bucza. Z każdym dniem jest coraz więcej wiarygodnych doniesień o gwałtach, morderstwach, torturach. Jest wiele innych miast i miasteczek, które Rosja okupowała bądź nadal okupuje. Musimy zakładać, że to miejsca, w których rosyjscy żołnierze dopuszczają się okrucieństw - podkreślał.

"NATO zwiększy wsparcie dla Ukrainy. Ten kryzys ma wymiar globalny"

PiS złożyło w Sejmie projekt zmiany konstytucji. "Czas odejść od polityki tchórzostwa"

Sejm przyjął w czwartek tzw. ustawę sankcyjną. Ma ona pozwolić na zamrażanie majątków osób i podmiotów wspierających Rosję. Ustawa zakazuje także używania i propagowania symboli wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Kolejnym krokiem planowanym przez rząd miałaby być możliwość "konfiskaty mienia podmiotów wspierających reżim rosyjski".

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt ustawy dotyczący zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który zapewniałby taką możliwość.

Premier Mateusz Morawiecki nieoczekiwanie wystąpił w czwartek w Sejmie i zapowiedział projekt zmiany konstytucji. - Rzeczywistym uderzeniem w machinę wojenną Rosji może być konfiskata majątków rosyjskich oligarchów i Federacji Rosyjskiej w zachodnich bankach - powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że do zaostrzenia sankcji wobec Rosji należy namówić Zachód.

Premier odniósł się też do zapowiadanego projektu zmiany konstytucji. Jak powiedział, zawiera on "jeden z dwóch elementów, co do których wszyscy eksperci zgodzą się, że najbardziej są w stanie zatrzymać machinę wojenną Putina: konfiskatę, nie zamrożenie, majątków oligarchów rosyjskich i majątku Federacji Rosyjskiej znajdującego się w zachodnich bankach". - Zróbmy to razem. Do tego potrzebujemy przekonać nie Budapeszt, do tego potrzebujemy przekonać Belin, Brukselę, Paryż i Londyn - kontynuował.