Członkostwo Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ zostało zawieszone. 'Historyczna decyzja'

Zgromadzenie Ogólne ONZ zawiesiło w czwartek Rosję w Radzie Praw Człowieka ONZ z powodu doniesień o "rażących i systematycznych naruszeniach oraz łamaniu praw człowieka" w przebiegu inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę, informuje Agencja Reutera.

Za inicjatywą głosowało 93 członków, podczas gdy 24 członków zgłosiło sprzeciw, a 58 członków wstrzymało się od głosu. Aby zawiesić Rosję w radzie, potrzebna była większość dwóch trzecich głosujących członków. Państw, które wstrzymały się od głosu, nie liczy się.

