Wojna w Ukrainie. Rosyjscy spadochroniarze z elitarnej jednostki odmówili walki

Rosyjscy spadochroniarze z 76. Gwardyjskiej Dywizji Powietrzno-Szturmowej, znani powszechnie jako Pskowscy Spadochroniarze, od 2014 r. zaangażowani są w konflikt w Donbasie. Brali udział również w dwóch wojnach czeczeńskich (w latach 1994-1996 i 1999-2007) oraz w wojnie z Gruzją w sierpniu 2008 roku. Teraz jednak część z nich odmawia udziału w "specjalnej operacji wojskowej", jak Rosja określa wojnę wywołaną w Ukrainie

Zobacz wideo Nagranie rosyjskich pozycji wykopanych w rejonie Czerwonego Lasu obok elektrowni w Czarnobylu

Wojna w Ukrainie. Rosyjscy spadochroniarze z elitarnej jednostki odmówili służby

"Ok. 60 żołnierzy z Pskowa odmówiło udania się na wojnę na terytorium Ukrainy […]. Po pierwszych dniach wojny zostali przeniesieni na terytorium Białorusi, a potem wrócili do swojej bazy w Pskowie" - czytamy w komunikacie opublikowanym na Telegramie przez niezależną, rosyjską gazetę "Pskowskaja Gubernija", która powołuje się na swoje źródła. Jak podkreśla redakcja, decyzja wojskowych ma swoje konsekwencje. Większość spadochroniarzy jest obecnie zwalniana, a "niektórym grożą również zarzuty karne".

Wiadomość potwierdził także portal Nexta. "Sześćdziesięciu spadochroniarzy z Pskowa odmówiło pójścia na wojnę na Ukrainie, donosi gazeta Pskov Gubernia" - podaje Nexta na Twitterze.

Spadochroniarze jako główna siła uderzeniowa

W środę w Gazeta.pl pisaliśmy o raporcie Rosyjskiego Ministerstwa Obrony dotyczącego poniesionych w Ukrainie strat. Jak poinformował resort, w Ukrainie zginęło 1083 żołnierzy, z czego 217 to oficerowie. Według analiz dziennikarki BBC Olgi Ivsziny, która powołuje się na kilka źródeł, najwięcej strat jest wśród spadochroniarzy - o różnym stopniu wojskowym. Jak wyjaśniła: "Spadochroniarze są często wykorzystywani przez Rosję jako główna siła uderzeniowa. Są lepiej wyszkoleni i wyposażeni niż pozostali żołnierze". Z tego powodu to oni najczęściej są wysyłani w teren jako pierwsi. Więcej o wpisach dziennikarki przeczytasz w materiale poniżej:

Bunt w rosyjskiej armii. Wykonania rozkazów odmówili żołnierze Gwardii Narodowej i z Obwodu Kaliningradzkiego

Sprzeciw spadochroniarzy to nie pierwszy przypadek, kiedy przedstawiciele sił bezpieczeństwa Kremla nie chcą walczyć w Ukrainie. Wcześniej udziału w wojnie odmówili m.in. żołnierze rosyjskiej Gwardii Narodowej. Z tego też powodu zostali zwolnieni już 25 lutego (zaledwie dzień po ataku Rosji na Ukrainę) za niewykonanie rozkazów, co potwierdził reprezentant międzynarodowej organizacji broniącej praw człowieka Agora, Michaił Benjasz, w rozmowie z niezależną telewizją Meduza. Wówczas 12 wojskowych zdecydowało się złożyć sprawę w sądzie - chociaż jak zapewnia prawnik, poszkodowanych w ten sposób osób jest znacznie więcej. W tamtym czasie adwokat dostał ponad 200 pytań w tej sprawie od pojedynczych wojskowych lub całych grup, które odmówiły udziału w wojnie.

Wykonania rozkazu odmówili również żołnierze z Obwodu Kaliningradzkiego. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn przekazał, że w rosyjskiej armii doszło do buntu. - Według mediów 58 żołnierzy z Obwodu Kaliningradzkiego odmówiło wykonania rozkazów, obawiając się wysłania ich na wojnę przeciwko Ukrainie - napisał Żaryn. W jego ocenie wynika to z tego, iż do żołnierzy docierają informację o tym, jak Ukraińcy skutecznie bronią się przed rosyjską inwazją i likwidują albo biorą w niewolę kolejnych Rosjan.

