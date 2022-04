Skąd pochodzili żołnierze, którzy popełnili zbrodnie w Buczy? Wywiad opublikował dane [MAPA]

Zobacz wideo Spalone ulice Irpienia. Przed wojną ta część miasta nazywała się "Sweet home" - "Miły dom"

Ukraiński wywiad uzyskał dane żołnierzy z 64. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych. To oni mieli dokonać masakry ludności cywilnej w podkijowskiej Buczy. Ukraińcy opublikowali listę z danymi Rosjan. "Pamiętajcie! Wszyscy zbrodniarze wojenni zostaną postawieni przed sądem za zbrodnie popełnione na ludności cywilnej Ukrainy" - podkreśla wywiad w komunikacie.

Dane przekazane przez ukraiński wywiad użytkownicy internetu nałożyli na mapę. Widać na niej miejsca, z których pochodzili żołnierze odpowiedzialni za zbrodnie w Buczy.

Zdjęcie dłoni pozwoliło zidentyfikować zabitą w Buczy Irinę

Masakra ludności cywilnej w Buczy

W sobotę Ukraina poinformowała, że jej siły odzyskały wszystkie obszary wokół Kijowa i po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji, która rozpoczęła się 24 lutego, ma teraz pełną kontrolę nad tym regionem. Kiedy żołnierze weszli do miast, okazało się, że Rosjanie zamordowali setki osób. Jednym z takich miejsc była Bucza, gdzie odnaleziono masowy grób.

Oddział 64. Samodzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych, który miał popełniać zbrodnie w Buczy, stacjonuje w kraju chabarowskim na Dalekim Wschodzie Rosji. Jak podaje Biełsat, jednostka ta była koszmarem dla mieszkańców i szeregowych żołnierzy. W miejscowości, w której mieli swoją bazę, od lat miało dochodzić do m.in. napadów, morderstw, prześladowań.

W czwartek ministrowie spraw zagranicznych grupy G7 potępili okrucieństwa popełnione przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie, dodając, że osoby za to odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. "My, ministrowie spraw zagranicznych G7 i Najwyżsi Przedstawiciele Unii Europejskiej chcemy potępić z całą mocą okrucieństwa popełnione przez rosyjskie siły zbrojne w Buczy i kilku innych ukraińskich miejscowościach" - napisano w oświadczeniu opublikowanym przez Wielką Brytanię.

