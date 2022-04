Wojna w Ukrainie. Watykański sekretarz stanu: Wysyłanie broni na Ukrainę jest błędem

- Uważam, że jest prawo do obrony, do uzasadnionej obrony. I to jest fundamentalna zasada, zgodnie z którą Ukraina stawia opór Rosji - stwierdził w wywiadzie dla włoskiego portalu katolickiego Aci Stampa kardynał Pietro Parolin.

Według Paroliniego wysłanie broni na Ukrainę może doprowadzić do eskalacji, która wyrwie się spod kontroli. - Wspólnota międzynarodowa chce uniknąć eskalacji i dlatego nikt nie interweniował bezpośrednio, ale widzę, że wielu wysyła broń. To straszne, gdy się o tym pomyśli, to może wywołać eskalację, której nie będzie można kontrolować - ocenił kardynał Parolin.

- Pozostaje zasada uzasadnionej obrony - dodał watykański sekretarz stanu.

Papież Franciszek: "Wszyscy jesteśmy winni!"

Na początku inwazji Rosji w Ukrainie Franciszek nie używał określenia "wojna". Potępiał agresję i wzywał do zaprzestania zadawania śmierci i cierpienia. Do tej pory nie chce jednak wskazać ofiary i agresora.

Zwierzchnik Kościoła katolickiego stwierdził za pośrednictwem Twittera, że odpowiedzialność za wojne ponoszą wszyscy "Trzeba płakać na grobach. Nie zależy nam już na młodych? Napawa mnie bólem, to co dziś się dzieje. Nie uczymy się. Niech Pan zmiłuje się nad nami, nad każdym z nas. Wszyscy jesteśmy winni!" - napisał w poniedziałek 4 kwietnia papież Franciszek.

Papież pocałował flagę Ukrainy przywiezioną z Buczy



Papież Franciszek podczas środowej audiencji pocałował ukraińską flagę przywiezioną z Buczy, miasta, w którym wojska rosyjskie dokonały masowej egzekucji na ludności cywilnej. - Niech zakończy się ta wojna! Niech broń umilknie! - nawoływał do zakończenia wojny.

W Auli Pawła VI zwierzchnik Kościoła katolickiego mówił, że "najnowsze informacje o wojnie na Ukrainie, zamiast przynosić ulgę i nadzieję, świadczą o nowych okrucieństwach, takich jak masakra w Buczy". - To coraz bardziej straszliwe okrucieństwa, dokonane także na cywilach, bezbronnych kobietach i dzieciach - podkreślał.