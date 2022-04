Wojna w Ukrainie. Doradca Zełenskiego: Węgry częściowo ponoszą winę za zbrodnie wojenne

Doradca ekonomiczny ukraińskiego prezydenta Ołeh Ustenka był gościem programu "Dzień na świecie" w Polsat News. Na początku rozmowy Ustenka został zapytany o skutki gospodarcze wojny w Ukrainie. Doradca Zełenskiego przyznał, że są one gigantyczne.

Straty gospodarcze w Ukrainie. "Wszyscy w Ukrainie musielibyśmy przestać zarabiać i jeść przez pięć lat"

- Już po pierwszym tygodniu wojny straciliśmy w aktywach około sto miliardów dolarów. Jednak ta wartość rośnie wykładniczo każdego dnia. Opierając się więc na prognozach pochodzących z biura premiera Ukrainy, już straciliśmy około jednego biliona dolarów amerykańskich. Żeby rozumiała pani, jak wielka to jest dla nas kwota: ubiegłoroczne PKB wynosiło 200 miliardów dolarów. To znaczy, że gdybyśmy założyli, że tylko my musimy zrekompensować te gigantyczne straty, jakie poniósł nasz kraj, to wszyscy w Ukrainie musielibyśmy przestać zarabiać i jeść przez pięć lat. To zupełnie oczywiste, że sami nie jesteśmy w stanie ponieść tego wysiłku - wyjaśnił Ołeh Ustenka w rozmowie z dziennikarką Agnieszką Laskowską.

Ołeh Ustenka przyznał, że Ukraina liczy na pieniądze z zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego, ale też majątków rosyjskich oligarchów, którzy są najbliższymi współpracownikami Władimira Putina. Doradca zwraca uwagę, że nawet po rozpoczęciu odbudowy Ukrainy, mieszkańcy przez długi czas nie będą mieli wystarczających albo nawet żadnych przychodów, żeby się utrzymać - i to też jest pilna sprawa, którą musi rozwiązać rząd.

Zbrodnie Rosji w Ukrainie. "Każdy, kto finansuje rosyjski sprzęt wojskowy, także popełnia zbrodnię wojenną"

Ołeh Ustenka zaznaczył, że nie jest upoważniony do komentowania negocjacji ukraińsko-rosyjskich i polityki, ale podzielił się swoją prywatną opinią na temat zbrodni wojennych popełnionych przez Rosję. - To, co zobaczyliśmy w Buczy, te potworności, ta agresja rosyjskich wojsk, pokazuje sposób ich myślenia, pokazuje ich barbarzyńską naturę. Z ekonomicznego punktu widzenia muszę powiedzieć, że odpowiedzialność spada też na inne europejskie państwa. I jestem przekonany, że kiedyś to będzie powód do ogólnonarodowego wstydu. I nawet jeśli teraz politycy w Niemczech czy Grecji nie rozumieją, co robią i jakie powody kryją się za ich myśleniem, to dla nas wszystko jest zupełnie jasne - powiedział doradca Zełenskiego.

- Dla nas każdy, kto finansuje rosyjski sprzęt wojskowy, także popełnia zbrodnię wojenną. Więc ktokolwiek płaci za rosyjską ropę, popełnia zbrodnię wojenną. Musicie być pewni i musicie wiedzieć, że znajdziemy tych przestępców wojennych w najciemniejszym zakątku świata. Nie ma takiego miejsca na świecie, w którym zdołają się ukryć przed Ukraińcami. Znajdziemy tych ludzi i osądzimy. Tak, jak zrobiono to po drugiej wojnie światowej - mówi Ustenka.

Dopytywany przez dziennikarkę o to, dlaczego nie wymienił Viktora Orbana odpowiedział, że w tej sprawie jasno wypowiedział się już Wołodymyr Zełenski, który przemawiał przez węgierskim parlamentem. - Według nas oni wspierają Ukrainę, w naszej walce przeciwko Rosji, rosyjskim agresorom. Ale politycy tego kraju, to co innego. Zełenski jasno powiedział: to nie do zaakceptowania. Ja powiedziałbym - to niemoralne. Chcielibyśmy im pokazać - i to też mówił Zełenski - chcielibyśmy przywieźć Orbana do Ukrainy, do Buczy, żeby otworzyć mu oczy. I żeby zobaczył to, co on też zrobił. Ponieważ kiedy popełniano te zbrodnie wojenne, to częściowo - podkreślam - częściowo, winę ponoszą też Węgry, ponoszą też ich politycy, ich klasa polityczna. A ta popiera Orbana. W naszej opinii to on pomaga popełniać te zbrodnie wojenne przeciwko Ukrainie - dodał na koniec rozmowy.

