Zdjęcie przedstawia kobiecą dłoń. To wystarczyło, aby ustalić jej tożsamość. Okazało się, że ofiarę rozpoznała jej nauczycielka makijażu - podaje "The New York Times". Irina Falkina, której dłoń widzimy na zdjęciu, rozpoczęła przed napaścią Rosji na Ukrainę kurs w salonie kosmetycznym Anastazji Subaczewy - wizażystki z pobliskiego miasta Hostomel.

Zobacz wideo "Jeśli Bucza nie zmotywuje Zachodu do działania, to nie wiem co innego by mogło" - Ben Hodges, były dowódca amerykańskich sił lądowych w Europie

Zdjęcie kobiety opublikowała również ukraińska dziennikarka Katerina Sergatskova, podkreślając okrucieństwo rosyjskiej armii: Rosjanie zabili Irinę i setki podobnych do niej ludzi. Tylko dlatego, że byli Ukraińcami.

Wojna w Ukrainie. Zmarłą kobietę zidentyfikowała jej nauczycielka

Anastazja Subaczewa, nauczycielka makijażu z Hostomela, od razu rozpoznała dłoń 52-letniej Iriny Falkiny. Kobieta dokładnie pamiętała kolor paznokci Iriny - charakterystyczny biało-czerwony manicure zapadł jej w pamięć. - Kiedy to zobaczyłam, poczułam, jakby zaczęło mi pękać serce - powiedziała w rozmowie z "The New York Times" Subaczewa.

Anastazja Subaczewa przez pięć lat była makijażystką w Buczy. Znała więc wiele osób z tego miasta - wśród nich była Irina, która brała u niej lekcje makijażu i chciała rozwijać swoje umiejętności. W ostatnich dniach kursu Irina Falkina miała przekazać swojej nauczycielce, że "wreszcie zrozumiała najważniejszą rzecz: trzeba kochać siebie i żyć dla siebie" - pisze "New York Times". Kobiety ostatni raz widziały się przed wybuchem wojny w Ukrainie.

Anastazja Subaczewa zamieściła obszerny wpis w mediach społecznościowych, w którym wspomina zmarłą kobietę. Jej marzenia i plany przekreśliła wojna.

Trzymała mnie za rękę i powiedziała: Na starość w końcu zrozumiałam najważniejszą rzecz - musisz kochać siebie i żyć dla siebie! Wreszcie będę żyć tak, jak chcę! Więc żyjesz teraz tak, jak pragnie twoja dusza, nie dla męża, ale dla siebie. Zawsze będę pamiętać jej słowa i rady, zawsze będę pamiętać o wartości życia i radości w każdej chwili - bo życie jest jedno. Ona jest w mojej duszy na zawsze.

Wojna w Ukrainie. Córka zmarłej kobiety zabrała głos

Do córki zamordowanej kobiety dotarli dziennikarze TVN. - Szukałam mamy od 5 marca. Wiedziałam, że wyjechała z pracy z Kijowa rowerem do domu. Ogłosiłam jej zaginięcie i już 6 marca wieczorem dostałam informację, że Rosjanie ją rozstrzelali, ale nie było zdjęcia - powiedziała "Faktom" TVN Olga, córka Iriny Falkiny.

26-latka długo miała nadzieję, że jej matka jest ranna i udało jej się schronić w piwnicy. - Chcę, żeby to zdjęcie nie było już tylko dowodem na ludobójstwo, czymś ciężkim, ale żeby było początkiem, symbolem. Moja mama, jak każda matka, była początkiem życia. Początkiem wszystkiego, co jest dobre - przekazała Olga.

