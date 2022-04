Niemcy mają już systemu obrony przeciwlotniczej Patriot, który ma zostać zmodernizowany. Jednak Arrow 3 ma większy zasięg niż Patriot, który wynosi 160 km. Żelazna Kopuła to egzoatmosferyczna hipersoniczna rakieta antybalistyczna, której zasięg może wynosić do 2400 km.

Arrow 3 to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów obrony powietrznej Izraela, który ma zostać sprzedany innemu krajowi.

Niemcy dostały pozwolenie na zakup Żelaznej Kopuły

Niemcy mogą zakupić system Arrow 3. Zgodziły się na to Stany Zjednoczone i Izrael. Szef niemieckich sił powietrznych generał Ingo Gerhartz przekazał, że Arrow 3 to najodpowiedniejszy systemem obrony dla zagrożeń stojących przed krajami europejskimi. Niebezpieczne dla europejskich państw mogą być rakiety Iskander, które Rosja rozmieściła w miejscach, z których mogą uderzyć w wiele krajów.

- Żelazna Kopuła jest używana do zagrożeń bliskiego zasięgu, a my mamy w kraju całkiem niezły potencjał przemysłowy, by móc wytworzyć odpowiednie systemy - powiedział w wywiadzie dla izraelskiego dziennika "The Jerusalem Post" gen. Gerhartz. Dodał, że Izrael, Stany Zjednoczone i Niemcy muszą jeszcze ustalić "szczegóły" zakupu.

Jeśli Niemcy kupią ten system, będzie to oznaczało, że po raz pierwszy Arrow 3, jeden z najbardziej zaawansowanych izraelskich systemów obrony powietrznej, zdolny do przechwytywania pocisków balistycznych na wysokościach ponad 100 km i mający zasięg do 2400 km, został sprzedany innemu krajowi.

Program rozwojowy Arrow-3, jak podaje "The Jerusalem Post", jest jednym ze wspólnych programów Izraela i Stanów Zjednoczonych. Był współzarządzany przez Amerykańską Agencję Obrony Przeciwrakietowej i Izraelską Organizację Obrony Przeciwrakietowej (IMDO) w Dyrekcji Ds. Badań i Rozwoju Obrony Izraela.

