Wojna w Ukrainie. Chiny powtarzają rosyjską propagandę o "zdarzeniu w Buczy" i odpowiedzialności USA

Chińskie media opisują tragiczne wydarzenia w Buczy stosując rosyjską narrację - twierdzi CNN. W dwóch wyemitowanych przez państwową telewizję reportażach powtarzają się absurdalne twierdzenia Moskwy, która uważa, że Ukraińskie służby zainscenizowały całą sytuację już po wycofaniu się rosyjskich wojsk.

Widzowie mogli usłyszeń m.in., że "Ukraińcy wyreżyserowali niezłe show". Chińscy dziennikarze próbowali też udowodnić, za pomocą zdjęć satelitarnych, że ciała na ulicach Buczy znajdowały się "co najmniej od 18 marca", co miałoby przeczyć tezie o masakrze.

Podobna narracja utrzymywana jest przez chińską prasę. "To godne ubolewania, że po ujawnieniu incydentu w Buczy Stany Zjednoczone, inicjator kryzysu na Ukrainie, nie wykazały żadnych oznak nawoływania do pokoju i promowania rozmów, ale są gotowe zaostrzyć napięcia rosyjsko-ukraińskie" - czytamy w artykule opublikowanym przez "Global Times", chiński brukowiec.

Pekin powiela rosyjską propagandę od początku inwazji. Odmawia też jednoznacznego potępienia Rosji nawet w obliczu rosnącej liczby ofiar wśród ludności cywilnej. Chiny starają się przedstawiać jako neutralne w całym konflikcie, jednocześnie obwiniając za niego Stany Zjednoczone.

Chiński ambasador: Obrazy w Buczy są "głęboko niepokojące"

We wtorek, podczas specjalnej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ, chiński ambasador Zhang Jun przyznał, że zdjęcia ofiar z Buczy są "głęboko niepokojące". Jednocześnie wezwał wszystkie strony do "zachowania powściągliwości i unikania bezpodstawnych oskarżeń".

Przedstawiciel Chin nie chciał też jednoznacznie wskazać winnych masakry. - Należy zweryfikować istotne okoliczności i przyczyny incydentu. Wszelkie oskarżenia powinny opierać się na faktach - powiedział Zhang.

Podobne komentarze wygłosił rzecznik MSZ Chin Wang Wenbin, który powiedział, że "kwestie humanitarne nie powinny być upolityczniane". - Wszystkie strony powinny zachować powściągliwość i unikać bezpodstawnych oskarżeń - powiedział Wang.

Masakra w Buczy. Znaleziono około 400 ciał

Ukraińska armia po wkroczeniu do Buczy odkryła dowody masowych zbrodni, jakich dopuściła się rosyjska armia. Do tej pory w obwodzie kijowskim znaleziono około 400 ciał. Niektóre z ofiar miały ręce związane za plecami, a także ślady tortur.

Prokuratura w Ukrainie pracuje nad udokumentowaniem zbrodni wojennych dokonanych przez Rosjan w okolicy Kijowa. Wesprą ją europejscy śledczy. - Tysiące ludzi zostało zabitych, zakatowanych - skomentował wydarzenia w Buczy prezydent Wołodymyr Zełenski. - To są zbrodnie wojenne i zostaną uznane przez świat za ludobójstwo - zapewnił.