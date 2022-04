Jak skończy się wojna w Ukrainie? Pentagon podał nową prognozę. "Zdecydowanie mogą wygrać"

W środę 6 kwietnia Pentagon przedstawił swoją prognozę końca wojny w Ukrainie. Z analiz Departamentu Obrony USA wynika, że ??Ukraina może wygrać wojnę z Rosją - chociaż amerykańscy urzędnicy mówią o ryzyku przedłużającego się konfliktu.

Wojna w Ukrainie - kiedy się skończy? Prognoza Pentagonu wskazuje na zwycięstwo Ukraińców

- Oczywiście, że Ukraińcy mogą wygrać z Rosją - powiedział rzecznik Pentagonu John Kirby podczas briefingu prasowego. - Dowód na to jest pokazany wprost w wynikach i przebiegu konfliktu, które widzimy każdego dnia... Zdecydowanie Ukraińcy mogą wygrać - dodał rzecznik cytowany przez agencję Reuters.

Z analiz amerykańskiego wywiadu wynika, że Rosjanie przegrupowują siły, by w najbliższych dniach ponownie zaatakować wschód Ukrainy. Kirby dodał, że Pentagon nie jest tak pesymistycznie nastawiony co do długości trwania konfliktu. Była to odpowiedź na pytanie dotyczące ostatniej wypowiedzi generała Marka Milley'a, który twierdzi, że wojna w Ukrainie może toczyć się nawet kilka lat. Wojskowy zastrzegł, że konflikt ten, nawet przy mniejszej intensywności rosyjskich działań, jest poważnym zagrożeniem dla pokoju na świecie.

NATO w ostatnich dniach zaczęło też przekazywać Ukrainie coraz cięższy sprzęt wojskowy, w tym czołgi T-72 oraz wozy BWP-1. Mają one pomóc w kolejnej fazie wojny, która ma skupić się na walkach o wschód kraju. Wcześniej Joe Biden przyznał, że każdego dnia kraje potajemnie przekazują nowe dostawy zaawansowanego sprzętu i amunicji dla Ukrainy. Stany Zjednoczone zdeklarowały się do przekazania m.in. dronów z głowicami pancernymi.

Ciężki sprzęt już trafia na Ukrainę. Czesi uchylili rąbka tajemnicy

USA zastanawiają się nad stworzeniem stałych baz wojskowych w Europie Wschodniej? "Mogą je nawet zbudować i zapłacić za nie"

W "The Washington Post" pojawił się z kolei wywiad z generałem Markiem A. Milley'em, który przyznał, że przedłużająca się wojna w Ukrainie postawiła pod znakiem zapytania długofalowe plany Pentagonu dla Europy Wschodniej i krajów bałtyckich. Urzędnicy planują zmianę sposobu rozmieszczenia sił zbrojnych na wschodniej flance NATO z powodu obaw przed "szerszymi aspiracjami Rosji".

Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA gen. Mark Milley wnioskował nawet o utworzenie stałych baz dla wojsk amerykańskich w tym regionie i rozmieszczenie tam rotacyjnie swojego personelu. - Wierzę, że wielu naszych sojuszników - zwłaszcza takich, jak kraje bałtyckie, Polska czy Rumunia, bardzo chętnie zgodziłoby się na stałe bazy. Mogą je nawet zbudować i zapłacić za nie - powiedział Millley w zeznaniach przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów.

Mer Mariupola: W ataku na szpital zginęło 50 osób. Spłonęły żywcem

W zeznaniu przed tą samą komisją generał Sił Powietrznych USA i Naczelny Dowódcy Sił Sojuszniczych NATO w Europie Tod Wolters również dodał, że polityka NATO w Europie Wschodniej musi się zmienić tak, by była możliwość stałego stacjonowania wojsk na tym obszarze. Z kolei anonimowi rozmówcy "WP" twierdzą, że Joe Biden może zgodzić się na takie rozwiązanie.

